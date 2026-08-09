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Comportamento

O que leva tantos artistas a darem pausa na carreira por causa da saúde mental

Problemas psicológicos e dependência química estão entre os motivos que levam famosos a se afastar dos holofotes; recorde alguns emblemáticos casos públicos

Por Flávio Monteiro 9 ago 2026, 11h00 | Atualizado em 10 ago 2026, 10h59
Três pessoas em colagem: um homem de camisa polo azul e calça jeans, um piloto de corrida sorrindo em macacão vermelho, e uma mulher de vestido preto tomara que caia com gargantilha preta, sorrindo
Interromper a carreira para cuidar de si foi uma decisão tomada por diversos artistas (Reprodução/Instagram)
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A cantora Ariana Grande surpreendeu seus fãs na segunda-feira, 3, quando anunciou uma pausa em suas aparições públicas para estabelecer “limites”. O anúncio ocorre em meio a intensas especulações a respeito de sua aparência física, com fãs e observadores levantando a possibilidade de uma possível anorexia ser a causa de seu visual excessivamente magro. A decisão de pausar a carreira não é incomum entre artistas que enfrentam problemas de saúde mental, como depressão e ansiedade, ou transtornos relacionados ao uso de substâncias, como a dependência química. A seguir, episódios marcantes de artistas que se afastaram dos holofotes em busca de tratamento.

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Demi Lovato

Em 2018, a cantora foi internada em um hospital de Los Angeles após sofrer uma overdose, dando início a uma pausa em sua carreira. Na ocasião, Demi Lovato lutava contra a dependência de álcool e drogas, agravada pelo fato de sofrer com transtorno bipolar. A artista só foi retornar aos palcos em janeiro de 2020, quando compareceu à festa do Grammy, sendo aplaudida de pé por todos os convidados presentes. Desde então, Demi não sofreu com episódios semelhantes — embora ainda sofra com dificuldades oriundas da overdose, como problemas na coluna e na audição/visão.

Fábio Assunção

Um dos galãs da TV Globo nas décadas de 1990 e 2000, Fábio Assunção ganhou as manchetes no Brasil ao ser afastado da novela Negócio da China, em 2008. Ele ocupava o papel de protagonista da produção, quando teve que ser internado em uma clínica de reabilitação para lidar com o vício em drogas. Atualmente, Fábio diz ter superado a condição e vive uma vida tranquila. Em entrevistas recentes, o ator disse que, embora ter lidado com o transtorno tenha sido duro, a doença lhe trouxe “muita humildade” em um momento no qual vivia “ensimesmado no conceito de sucesso”.

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Justin Bieber

Dono de uma das carreiras precoces mais bem-sucedidas do show-biz, o cantor Justin Bieber anunciou uma pausa na carreira em 2019, afirmando que precisava lidar com sua saúde mental. Na época, o canadense disse aos fãs que estava “lutando muito” para cuidar de sua condição, e que se sentia “super desconectado e esquisito”. Anteriormente, Justin já havia exposto ao público um passado conturbado no que diz respeito à depressão e vício em drogas. O astro retornou aos palcos nos anos seguintes, mas teve que parar novamente em 2023, quando declarou sofrer da Síndrome de Ramsey Hunt, um distúrbio nervoso que causou paralisia facial temporária no artista. Bieber retornou definitivamente em 2026, quando participou do festival Coachella.

Rafael Cardoso

Aos 40 anos, o ator conhecido por novelas como O Outro Lado do Paraíso e Império precisou se internar em uma clínica de reabilitação por 45 dias para lidar com seus vícios em “álcool, cocaína, celular e mulheres”. Notícias a respeito das condições de saúde mental de Rafael já eram notórias há alguns anos. O ator sofreu com problemas familiares devido ao seu comportamento, sendo impedido de ver os filhos após sua ex-mulher, Mari Bridi, pedir uma medida protetiva em seu desfavor. Ele segue afastado da TV desde 2023, mas disse ao Domingo Espetacular ter entrado em recuperação após sua última internação.

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Ariana Grande

A estrela de Wicked anunciou uma pausa na carreira após o fim da turnê Eternal Sunshine Tour. De acordo com Ariana, a decisão já havia sido tomada há um tempo e era necessária para “estabelecer limites”. Embora as discussões em torno de uma suposta anorexia não tenham sido comentadas publicamente por ela ou por sua equipe, um representante da cantora afirmou à revista People que a pausa era “mais do que merecida” após um “escrutínio público interminável e constante”.

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