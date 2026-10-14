O que foi feito para reforçar a segurança do Louvre, um ano após roubos de R$ 500 milhões

Quase um ano após o roubo cinematográfico de joias do Louvre, em 19 de outubro de 2025, o presidente da instituição, Christophe Leribault, destaca que o museu parisiense precisa de um “grande plano” de renovação e transformação, e que não existe uma “solução milagrosa” para garantir sua segurança, disse à AFP.

“Precisamos de um grande plano [para o] Louvre. As operações indispensáveis para garantir a segurança do museu exigem obras no edifício histórico e nas infraestruturas. Não existe uma solução ‘superficial’, fácil e milagrosa”, explicou Leribault. O dirigente foi nomeado em fevereiro, quando Laurence des Cars renunciou ao comando.

Segundo Leribault, entre as obras realizadas para tornar o local mais seguro estão a instalação de câmeras “nos pontos mais críticos” e o “reforço da segurança nos acessos”. Na época, as autoridades admitiram que a cobertura das câmeras de segurança do lado externo do museu era insuficiente e que não havia cobertura da varanda por onde ocorreu a invasão. Ainda em 2025, grades foram instaladas na sacada e em janelas, além de outras barreiras físicas em áreas sensíveis e dispositivos de afastamento contra veículos.

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Leribault afirmou, ainda, que a implementação do plano de segurança de 83 milhões de euros (R$ 465 milhões), cujos atrasos foram criticados após o incidente, “avança a passos largos”. O dirigente destacou a complexidade de realização das obras enquanto se mantém o museu aberto a milhões de visitantes.

Na ocasião, um grupo de homens levou joias históricas da Coroa francesa, avaliadas em mais de US$ 100 milhões (cerca de R$ 500 milhões), em apenas oito minutos e em plena luz do dia. O feito chocante expôs as falhas de segurança do museu, que recebeu nove milhões de visitantes só no ano passado. Vários suspeitos de envolvimento no roubo já foram detidos pela polícia francesa, mas as peças ainda não foram recuperadas. A Galeria de Apolo, onde ocorreu o roubo, reabriu em 22 de julho, nove meses após o crime. Além da tensão institucional, o roubo foi seguido por outras crises, incluindo uma greve de funcionários, vazamentos de água e fraudes na venda de ingressos.

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(Com AFP)