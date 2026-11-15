O que está por trás do frenesi para comprar a sacola do mercado americano Trader Joe’s

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A necessidade de se distinguir socialmente ganha nova forma com a onda “merch”. Itens triviais do dia a dia, como sacolas de supermercado ou bonés de aplicativos, viram símbolos de status e pertencimento, com preços inflacionados. Este fenômeno, impulsionado por celebridades e pela busca por conexão em uma era digital, mostra como marcas criam tribos e estilos de vida. Descubra como essa tendência se manifesta e por que esses objetos simples se tornam tão cobiçados.

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A necessidade humana de se distinguir dos demais integrantes da espécie é um traço primitivo da vida em sociedade. Ao longo da história, roupas, objetos e hábitos vêm servindo de demarcadores de status e símbolos de grupos, uma ideia que começou a ser explorada pelo sociólogo americano Thorstein Veblen no fim do século XIX, hoje vastamente disseminada. Pois se a natureza do conceito continua inabalável, ela vai mudando ao sabor dos ventos da modernidade na forma como se expressa. A exibição de grifes, que veio junto da ascensão do alto luxo na moda, segue firme como inequívoco sinal de poder de compra, mas agora coexiste com outro fenômeno, este mais recente e intrigante. Embalado pela chamada onda merch (diminutivo para merchandising), ele abarca itens triviais do dia a dia — bonés, copos, ecobags —, tudo ornado com marca visível, seja de um supermercado, seja de uma cafeteria. A novidade aí está no valor que passou a se conferir a eles, muito, mas muito mesmo além do razoável, diante de tão pouca matéria-prima envolvida.

O mais emblemático exemplo deste atual movimento, que faz multidões aguardarem até horas na fila para consumir algo de que nem precisam, é uma sacola (sim, sacola) azul e branca da rede americana Trader Joe’s, conhecida pelas prateleiras fartas em alimentos naturais e orgânicos. Vendida por cerca de 30 reais no caixa, a princípio para alojar mantimentos, acabou se convertendo em uma daquelas febres que movem redes, mobilizam celebridades e têm o preço inflado pela demanda: no Brasil, é oferecida em plataformas on-line por 500 reais, mas já chegou a bem mais mundo afora. Nomes estelares como Kim Kardashian, Bella Hadid e Jennifer Aniston desfilam com a peça a tiracolo, absorvida também no figurino de astros sul-coreanos do k-pop, como a cantora Park Ji-yeon. A influenciadora Leidiane Almeida, 39 anos, recém viajou para Miami com um mapa assinalando filiais do Trader Joe’s por toda a cidade. “Sabia que estava esgotando e me preveni. É uma bolsa de tecido, mas faz sentir que estou usando uma Chanel”, conta.

Mais do que acessórios, artigos como a ecobag do momento funcionam como selos de certo estilo de vida — no caso, quem frequenta tal mercado seria da tribo dos que preferem fugir das gôndolas mais industrializadas. Estima-se que metade dos indivíduos na banda ocidental do planeta não pertence a igrejas, clubes nem outras agremiações, daí se unirem em torno de marcas, segundo teorizou o americano Jared Watson, especialista em marketing da Universidade de Nova York (NYU). “Usar uma peça de merchandising acaba permitindo reconhecer gente com quem se compartilham gostos e interesses”, afirma. É nesse universo que ganha força a expressão if you know, you know (se você sabe, sabe), difundida em comunidades como a dos entusiastas de menu saudável ou a dos frequentadores de livrarias independentes — todos recorrem ao termo, às vezes a sua abreviação (IYKYK), para fazer menção a algo cujo significado é familiar àquela tribo, como um segredo bem guardado. “Esses itens comunicam uma identidade ou pertencimento a um nicho social específico”, diz o antropólogo William Corbo, da UFRJ.

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A ascensão da onda merch, que movimentou 340 bilhões de dólares em 2025, também pode ser observada à luz de uma transformação decisiva no jeito de socializar. Com os níveis de solidão em alta, sobretudo entre jovens que compõem uma geração imersa em redes, bater ponto em clubes de corrida, grupos de leitura e encontros voltados ao bem-estar é oportunidade valiosa de um tête-à-tête cada vez mais raro. E uma leva de produtos acaba servindo de emblema dessas variadas turmas. É o caso do tênis lançado pelo supermercado alemão Lidl, com lojas por toda a Europa, em 2020 — espécie de precursor da tendência. Com as cores berrantes características da rede, o calçado logo cativou uma garotada alternativa e, esgotado nas lojas, virou raridade, fazendo desequilibrar a gangorra entre oferta e demanda. Não deu outra: de 15 euros, saltou para até 1 000.

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A aura de exclusividade de artigos cujo grande valor é a grife neles estampada explica também o sucesso de um boné (sim, boné) do aplicativo de corrida Strava, distribuído em lotes restritos em eventos esportivos. Há quem ganhe e venda depois por preços que oscilam de acordo com o furor consumista. Adepta de uma rotina fitness, a arquiteta Júlia Naomi, 24, por nada abre mão do que lhe deram em um desses encontros. “Quando vejo alguém com o mesmo boné, automaticamente me identifico e já sei: somos do mesmo círculo”, diz.

Como qualquer modismo, este também perde a graça à medida que a bolsa e o tênis deixam de ser vistos como itens nichados, circunscritos àquelas rodas que reconhecem neles um distintivo. É parte do ciclo natural dos fenômenos de marketing, dizem os especialistas. “Com o tempo, a pessoa começa a enaltecer mais a estética do produto, sem uma relação próxima com a marca”, afirma Queren Hapuque, à frente de uma agência especializada em geração Z. A tirar por essa lógica, não vai demorar muito para despontar no horizonte do consumo um substituto para a sacola da Trader Joe’s. Por ora, fica o aviso: diante da corrida às lojas atrás do acessório, o cliente não pode levar mais do que dois exemplares para casa.

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Publicado em VEJA de 13 de novembro de 2026, edição nº 3021