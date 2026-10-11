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Comportamento

O que está por trás da ‘maquiagem invisível’, em alta entre as estrelas de Hollywood

Técnica busca realçar os tons e texturas naturais do rosto. Mas não se engane: há muita produção oculta no processo

Por Amanda Capuano Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 11 out 2026, 08h00
Gigi Hadid, loira, sorri levemente, usando um vestido cinza transparente com detalhes prateados em formato de folha, em evento noturno
RUBOR NATURAL - Gigi Hadid tons rosados simulam “cara de saúde” (John Shearer/WireImage/Getty Images)
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Camadas pesadas de base, contorno em todos os cantos, cílios volumosos, blush destacado e bocas poderosas. Nos últimos anos, essa foi a rotina de maquiagem dominante, pensada para esconder as imperfeições e marcas do rosto. Agora, o tempo do famigerado “reboco facial” parece ter ficado para trás, e há uma tendência muito mais intrigante dominando as redes sociais e os tapetes vermelhos: a chamada “maquiagem invisível” — ou, em inglês, no makeup makeup (algo como “maquiagem estilo cara limpa”). Estampada no rosto de celebridades que ditam moda, a onda consiste em usar uma modalidade de maquiagem capaz de dar a impressão — quem diria — de que a pessoa está quase de cara lavada. Mas só parece: por trás do que se vê, estão longas rotinas de skin care, maquiadores experientes e produtos, muitos produtos (leia o quadro ao lado) especificamente desenvolvidos para não camuflar em demasia o rosto, valorizando as texturas e os tons da pele.

Frasco de base líquida WESTMAN ATELIER em tom médio-claro, com tampa branca e corpo fosco. Ao lado, uma amostra da base espalhada, mostrando a textura cremosa
CREMOSIDADE - Skin tint bases fluidas e translúcidas em alta (./Divulgação)

Em alta em Hollywood durante todo o ano, a tendência tem despertado cada vez mais interesse: segundo um levantamento da Rising Trends, as buscas por no makeup makeup saltaram 23% nos Estados Unidos nos últimos três meses — com termos similares, como “clean makeup”, mostrando ainda mais força e subindo 83%. No Brasil, um relatório recente da Mintel focado no mercado de cosméticos também aponta a busca por uma aparência mais natural como aspiração crescente.

Mais novo fruto de um mercado global da beleza aquecido, que movimentou 647 bilhões de dólares em 2025, a tendência ganhou força com o avanço dos cuidados com a pele e dos procedimentos estéticos: com cada vez mais pessoas adotando uma rotina diária de limpeza, hidratação e proteção da cútis, a pele natural e bem tratada virou símbolo de orgulho e ostentação. Aliado a isso, o boom de procedimentos faciais minimamente invasivos permitiu que pequenas correções fossem feitas direto nas clínicas estéticas, dispensando produtos com efeitos radicais. “É uma construção que foi liberando, aos poucos, a maquiagem desse lugar de transformação. Essas celebridades e influenciadoras têm acesso a skin care, dermatologistas, lasers, alimentação saudável e procedimentos estéticos que possibilitam que elas tenham um rosto que precisa de pouca ou nenhuma make para estar dentro de um ideal de beleza”, explica a maquiadora e pesquisadora Vanessa Rozan, do Liceu de Maquiagem. “Seria algo revolucionário se a gente estivesse vendo isso numa diversidade de mulheres, mas não é o que acontece”, completa.

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Atriz Alexa Demie posa com expressão séria, cabelo escuro solto e ondulado, vestindo um tomara que caia preto com listras diagonais prateadas, e um colar fino. Ela está com as mãos na cintura, em frente a um fundo azul-claro com o logo HBO Max
CARA LAVADA - Alexa Demie atriz aposta em makeup minimalista (Rodin Eckenroth/FilmMagic/Getty Images)

De fato, dá trabalho cultivar essa imagem despojada: para que o visual funcione, uma boa preparação da pele — com hidratação, massagem e até esfoliação dos lábios — se faz necessária antes de tudo, abrindo a cútis para receber os produtos. Para não pesar no visual, bases, sombras e blushes costumam ter textura cremosa ou líquida e provocar efeito translúcido, mimetizando-se com a pele. O preço varia bastante: em uma abordagem mais econômica, é possível reproduzir o efeito com um combo de produtos que custa de 80 a 150 reais.

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Infográfico sobre maquiagem com toques sutis, mostrando ilustrações de rosto feminino e detalhes de pele, sobrancelhas, olhos, bochechas e boca, com descrições de técnicas para um visual natural

Mas a prática pode ultrapassar os três dígitos nas opções mais luxuosas. Maquiador da onipresente atriz americana Zendaya, Ernesto Casillas usa doze produtos para dar esse efeito natural no rosto da estrela, com orçamento de 1 000 dólares. Responsável pelo look de Gigi Hadid no Met Gala, Patrick Ta revelou ter usado uma base fluida, corretivo pontual, balm hidratante nos lábios e blush rosado para simular o rubor natural “após uma noite romântica num jardim florido”. Já a atriz Alexa Demie vale-­se só de corretivo e de um leve pigmento na boca. Outra adepta da produção minimalista, a brasileira Bruna Marquezine já chegou a resumir assim a lógica da tendência que encampou: “A maquiagem não é uma máscara, mas um complemento”. Até a beleza natural tem seus segredinhos.

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Bruna Marquezine sorrindo, com cabelos escuros ondulados e maquiagem natural, usando um vestido branco com listras finas marrons e brincos pendurados, em fundo rosa desfocado
MENOS É MAIS – Bruna Marquezine sem exageros (Stephane Cardinale/Corbis/Getty Images)

Publicado em VEJA de 9 de outubro de 2026, edição nº 3016

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