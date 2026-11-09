🔥 A Oferta 11.11 começou! Garanta o Digital Premium pelo menor preço do ano. Aproveite!
Comportamento

O que é o turismo de bem-estar, tendência que ganha força entre viajantes de todo o mundo

A busca por descanso leva hotéis a investirem em experiências que vão além da hospedagem

Por Duda Monteiro de Barros Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 9 nov 2026, 16h44
Mulher deitada de lado, com os olhos fechados e toalha branca cobrindo o corpo, recebendo massagem na cabeça. Mãos de outra pessoa massageiam suas têmporas e couro cabeludo. Velas acesas em primeiro plano e ao fundo criam uma atmosfera relaxante.
 (Reserva Meridian/Divulgação)
Continua após publicidade
O que é o turismo de bem-estar, tendência que ganha força entre viajantes de todo o mundo Priorize VEJA no Google

Desconectar da rotina, dormir melhor, cuidar da saúde e voltar de uma viagem com a sensação de estar renovado. Mais do que conhecer pontos turísticos, uma parcela dos viajantes tem escolhido destinos e hospedagens que oferecem experiências voltadas ao equilíbrio físico e mental. O chamado turismo de bem-estar, ou wellness tourism, amplia seu alcance e passa a incluir desde retiros de meditação e contato com a natureza até estadias urbanas com atividades físicas, alimentação equilibrada e programas de recuperação. Segundo relatório do Global Wellness Institute, busca por descanso profundo, redução do estresse e experiências de recuperação em grandes cidades está entre as principais tendências do mercado hoteleiro.

A mudança também altera a maneira como os hotéis estruturam seus serviços. Em vez de concentrar o conceito de bem-estar em massagens e tratamentos de spa, empreendimentos têm apostado em propostas que integram sono, nutrição, movimento, saúde mental e experiências personalizadas. O wellness deixa de ser um complemento da hospedagem e passa a ser uma das motivações centrais da escolha do destino.

Continua após a publicidade

É nessa tendência que se insere o Reserva Miami Meridian, primeira unidade internacional da rede brasileira Reserva, criada em Ilhabela (SP), inaugurada em South Beach, em Miami. “Estamos criando um novo tipo de experiência de hospitalidade em Miami, que mistura o calor, o bem-estar e o design brasileiros com a energia vibrante da cidade”, afirma Matteo Soldatini, sócio da At Mine Hospitality, à frente do empreendimento. Assim como no Brasil, o Reserva oferece um espaço dedicado à recuperação e ao relaxamento, aulas de ioga e outras práticas de bem-estar, além de um cardápio de alimentação saudável, preparado com ingredientes frescos.

Siga
Publicidade
TAGS:
Estados Unidos
Turismo
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Veja

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Superinteressante

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Goread

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

VEJA + ESTADÃO DIGITAL

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Capa da revista Veja com um homem e um celular sobreposto a um notebook exibindo um site de notícias, com fundo escuro e a palavra BLACKFRIDAY repetida
ECONOMIZE ATÉ 92% OFF

Digital Essencial

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 1,99/mês
BLACK FRIDAY CHEGOU

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Premium (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).