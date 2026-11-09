O que é o turismo de bem-estar, tendência que ganha força entre viajantes de todo o mundo

Desconectar da rotina, dormir melhor, cuidar da saúde e voltar de uma viagem com a sensação de estar renovado. Mais do que conhecer pontos turísticos, uma parcela dos viajantes tem escolhido destinos e hospedagens que oferecem experiências voltadas ao equilíbrio físico e mental. O chamado turismo de bem-estar, ou wellness tourism, amplia seu alcance e passa a incluir desde retiros de meditação e contato com a natureza até estadias urbanas com atividades físicas, alimentação equilibrada e programas de recuperação. Segundo relatório do Global Wellness Institute, busca por descanso profundo, redução do estresse e experiências de recuperação em grandes cidades está entre as principais tendências do mercado hoteleiro.

A mudança também altera a maneira como os hotéis estruturam seus serviços. Em vez de concentrar o conceito de bem-estar em massagens e tratamentos de spa, empreendimentos têm apostado em propostas que integram sono, nutrição, movimento, saúde mental e experiências personalizadas. O wellness deixa de ser um complemento da hospedagem e passa a ser uma das motivações centrais da escolha do destino.

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É nessa tendência que se insere o Reserva Miami Meridian, primeira unidade internacional da rede brasileira Reserva, criada em Ilhabela (SP), inaugurada em South Beach, em Miami. “Estamos criando um novo tipo de experiência de hospitalidade em Miami, que mistura o calor, o bem-estar e o design brasileiros com a energia vibrante da cidade”, afirma Matteo Soldatini, sócio da At Mine Hospitality, à frente do empreendimento. Assim como no Brasil, o Reserva oferece um espaço dedicado à recuperação e ao relaxamento, aulas de ioga e outras práticas de bem-estar, além de um cardápio de alimentação saudável, preparado com ingredientes frescos.