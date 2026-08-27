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O que é beleza metabólica e por que está sendo considerada um retrato do futuro na saúde da pele

Relatório aponta que, até 2030, a pele deve ganhar status de um dos indicadores de saúde mais acessíveis

Por Simone Blanes Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 27 ago 2026, 10h25 | Atualizado em 27 ago 2026, 12h01
As enzimas recombinantes ajudam no tratamento contra papada e estimulam colágeno
Beleza metabólica prega pele saudável (Divulgação/Divulgação)
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O que é beleza metabólica e por que está sendo considerada um retrato do futuro na saúde da pele Priorizar nos meus resultados Google

A ideia de que uma pele bonita é, antes de tudo, uma pele saudável não chega a ser exatamente uma novidade. A diferença é que ela começa a ganhar um verniz mais científico — e um nome: beleza metabólica. Segundo o relatório 2026 Global Beauty and Personal Care Predictions, da consultoria Mintel, até 2030 a pele deverá ser vista como um dos marcadores de saúde mais acessíveis do corpo. Em vez de olhar apenas para rugas, manchas e flacidez, a proposta é entender o que acontece por trás delas.

É uma mudança de foco. O envelhecimento deixa de ser tratado somente como um problema estético a ser corrigido e passa a ser observado também a partir da saúde celular, do metabolismo e dos mecanismos de regeneração do organismo. Na prática, isso aproxima cada vez mais a dermatologia da medicina preventiva e de uma visão mais ampla de bem-estar. “A pele passa a ser vista como um biomarcador. Isso significa que vamos olhar para ela cada vez mais como um espelho de como as nossas células e o nosso metabolismo estão funcionando”, afirma a dermatologista Laíse Leal, membro titular da Sociedade Brasileira de Dermatologia.

Um dos campos que ajudam a explicar essa mudança é o da medicina regenerativa, que procura estimular os próprios mecanismos de reparo do organismo. É aí que entram pesquisas sobre substâncias como o NAD+, molécula envolvida na produção de energia das células e cujos níveis tendem a diminuir com o avanço da idade. O composto vem sendo estudado por seu possível papel em processos relacionados ao envelhecimento celular, embora boa parte dessas aplicações ainda esteja no campo da pesquisa.

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Mais regeneração, menos alteração

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Nos consultórios, a lógica aparece de maneira mais concreta na busca por tratamentos que estimulem a capacidade de regeneração da pele, em vez de simplesmente alterar sua aparência. Tecnologias como laser e radiofrequência, por exemplo, vêm sendo estudadas não apenas pelos efeitos visíveis, mas também por possíveis impactos em processos biológicos associados ao envelhecimento. Um estudo publicado no International Journal of Dermatology em 2025 apontou alterações em marcas epigenéticas relacionadas ao envelhecimento após o uso de tecnologias baseadas em energia. “A busca é estimular a capacidade natural de regeneração do organismo. Quando associamos tecnologias a uma rotina de skincare adequada, alimentação equilibrada, proteção solar e hábitos saudáveis, os resultados tendem a ser mais naturais e duradouros”, diz Laíse.

A mesma lógica ajuda a explicar a popularidade dos bioestimuladores de colágeno, como os produtos à base de hidroxiapatita de cálcio. Em vez de recorrer apenas ao preenchimento para devolver volume, esses tratamentos procuram estimular o próprio organismo a produzir colágeno. O efeito é gradual e pode continuar aparecendo meses depois da aplicação. “Os bioestimuladores trabalham a favor da fisiologia da pele, ativando a produção de colágeno próprio. É uma abordagem que conversa diretamente com essa lógica de tratar a origem, e não só o resultado visível do envelhecimento”, afirma a médica.

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Há ainda uma mudança no comportamento de quem compra produtos de beleza. O skincare passa a ocupar um espaço próximo ao de autocuidado e prevenção. Mas, à medida que a beleza se aproxima da ciência, aumenta também a cobrança por evidências. Segundo a Mintel, 78% dos adultos brasileiros dizem que as marcas deveriam apresentar mais comprovação científica para sustentar suas promessas.

E aí está a parte mais interessante da chamada beleza metabólica. Não se trata de uma nova categoria de cremes, procedimentos ou suplementos, mas sim uma mudança na maneira de enxergar o envelhecimento: menos como uma coleção de sinais a serem apagados e mais como um processo que envolve o organismo inteiro. “Hoje sabemos que a saúde da pele está diretamente relacionada ao funcionamento do organismo. Por isso, a tendência é combinar tecnologias, hábitos saudáveis e protocolos personalizados para promover resultados mais consistentes e duradouros, respeitando a fisiologia de cada paciente”, afirma Laíse.

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A promessa é antiga: cuidar da pele. Mas a novidade está em olhar para ela como parte — e não como algo separado — da saúde do corpo.

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