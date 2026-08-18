O presente milionário que Zezé Di Camargo se deu ao completar 64 anos

O cantor Zezé Di Camargo celebrou o aniversário de 64 anos com um “mimo” bastante caro. Na última segunda-feira, 17, o artista aproveitou a data para comprar um jato executivo Cessna 525 CitationJet CJ2+, modelo cujo valor pode variar entre R$ 14 milhões e R$ 30 milhões. Fabricada entre 2006 e 2014, a aeronave conta com assentos de couro, iluminação em LED e capacidade para transportar de seis a oito passageiros.

“Namorando o avião novo que acabou de comprar”, disse a esposa de Zezé, Graciele Lacerda, ao compartilhar um vídeo do cantor admirando a nova aquisição.

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