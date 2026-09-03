O preço surreal de uma garrafa do Macallan, uísque servido em meio ao escândalo do STF

Uma garrafa de Macallan foi arrematada por 2,7 milhões de dólares em leilão — recorde da categoria e prova da posição do rótulo como o uísque mais valorizado do mundo. No Brasil, essa reputação de exclusividade se traduz em preços que vão de 800 reais a mais de 100 mil reais por garrafa, variação determinada sobretudo pelo tempo de envelhecimento, que pode chegar a 72 anos.

Foi justamente esse uísique que autoridades brasileiras degustaram em 25 de abril de 2024, no George Club, em Londres. Entre os presentes estavam os ministros do STF Alexandre de Moraes e Dias Toffoli, o procurador-geral da República Paulo Gonet e o diretor-geral da Polícia Federal Andrei Rodrigues. O encontro, com duas horas de duração, custou 640 mil dólares — 3,2 milhões de reais na cotação da época — e foi pago por Daniel Vorcaro, então controlador do Banco Master, hoje sob investigação por fraude financeira.

Os preços elevados do Macallan não são acidentais: resultam de uma política deliberada de “escassez controlada” adotada pela destilaria escocesa, fundada comercialmente em 1824. Especializada em single malts, a marca mantém cerca de 400 mil barris em maturação, mas segue rigor extremo na escolha dos insumos. A cevada usada é cultivada exclusivamente no Reino Unido e custa dez vezes mais que o milho empregado em blends convencionais. O envelhecimento ocorre em barris de carvalho europeu e americano com mais de cem anos, reaproveitados no máximo duas vezes — prática que preserva as nuances sensoriais da bebida e evita taninos agressivos, mas que também encarece cada etapa da produção.

Essa opção por qualidade em detrimento de volume é viabilizada pela estrutura societária da destilaria: ela pertence à Robertson Trust, fundação filantrópica que controla a holding e destina os lucros a causas sociais, eliminando a pressão de acionistas por resultados financeiros de curto prazo — um modelo que, ao contrário do que ocorre em marcas de capital aberto, permite manter os preços altos como parte da estratégia de marca.

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A proximidade das autoridades brasileiras com o anfitrião do jantar de 640 mil dólares provocou forte repercussão ética no país. Em fevereiro de 2026, relatórios da Polícia Federal baseados em dados do celular de Vorcaro — que foi preso, e teve o banco liquidado — motivaram o afastamento do ministro Dias Toffoli da relatoria do inquérito sobre o Banco Master no STF. Alexandre de Moraes argumentou que a participação em encontros sociais não compromete a atuação dos magistrados na Corte, mas o episódio ampliou o debate sobre os limites éticos para o recebimento de cortesias de alto valor por agentes públicos.