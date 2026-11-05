O novo tema escolhido pelo Met Gala após desistir de homenagem polêmica a Galliano

O Metropolitan Museum of Art de Nova York, que anualmente organiza seu badalado Met Gala com a Vogue, anunciou o tema escolhido para 2027, após a controvérsia com o estilista John Galliano levar ao cancelamento da proposta anterior. Conforme divulgado nesta quinta-feira, 5, a exposição terá como mote extraORDINARY: Fashion and the Poetics of the Everyday – na tradução, extraORDINÁRIO: a moda e a poética do cotidiano. Como se sabe, a mostra do Costume Institute pauta o código de vestimenta do baile de gala que a inaugura, tradicionalmente reunindo celebridade e outras figuras de renome na primeira segunda-feira de maio. O dress code será detalhado posteriormente, assim como o anúncio dos anfitriões da noite – o evento será em 3 de maio.

Em contraste com o tema original, que homenagearia a obra de Galliano, marcada pela teatralidade e o romantismo fantástico, a nova exposição vai examinar peças de roupa e materiais do dia a dia. A proposta é explorar “como os estilistas reinventam peças de roupa familiares, objetos do cotidiano e materiais comuns por meio do artesanato, da construção, da experimentação com materiais e do humor conceitual”, afirma o museu.

Segundo análise do The New York Times, o tema promete ser “ao mesmo tempo fabuloso e banal” e pode abrir espaço para figurinos mais informais num tapete vermelho tradicionalmente marcado por produções extravagantes e repletas de detalhes.

Nesta semana, o curador-chefe do instituto, Andrew Bolton, disse em uma entrevista que não tinha um Plano B na manga. “Não havia nenhuma outra exposição já pesquisada e pronta para ser realizada”, de forma que o novo conceito precisou ser concebido às pressas. “As roupas do dia a dia carregam significados extraordinários. Temos uma camiseta favorita, um jeans favorito, e os usamos até que literalmente se desfaçam. E esses significados se desenvolvem com o uso”, refletiu Bolton. A mostra terá mais de 200 peças, das quais cerca de 30 a 40% provêm da coleção do próprio museu. O restante foi doado ou emprestado por grifes.

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A exposição John Galliano: Horizons, dedicada à trajetória do estilista britânico, foi cancelada em agosto após uma onda de críticas. Em 2011, Galliano foi demitido da direção criativa da Dior e condenado por um tribunal francês por declarações antissemitas e racistas feitas em um restaurante parisiense, incluindo elogios a Hitler. O anúncio da mostra trouxe isso à tona e provocou protestos de lideranças judaicas, políticos e doadores do museu, que questionaram a decisão de homenageá-lo. Assim, Galliano e o Met anunciaram conjuntamente que a exposição não aconteceria. Em comunicado, o estilista reconheceu a dor causada por suas declarações e afirmou que a reparação exige responsabilidade contínua.