O motivo para Miguel Falabella esconder filhos por décadas

O ator Miguel Falabella revelou a razão pela qual optou por manter em segredo que era pai de dois filhos. Em entrevista ao Roda Viva na última segunda-feira, 24, o artista foi aberto sobre manter a existência de Theo e Cassiano, hoje já adultos, em sigilo, e deixou claro que a postura também era válida para seus relacionamentos e orientação sexual.

“Nunca expus porque achava que eu era uma pessoa pública e não eles. Graças a Deus, são dois homens incríveis”, disse o artista, que ainda explicou sobre a forma reservada com que lida com seus relacionamentos: “Não queria ser colocado em uma prateleira. Depois que te colocam, não sai mais… Nunca quis ter rótulos. Me blindei mesmo. Nunca transformei a vida em espetáculo. Até porque, na época em que vivemos com preconceito, talvez eu não tivesse feito metade do que eu fiz”.

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