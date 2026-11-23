O rótulo “made in China” esteve, por muito tempo, associado a produtos baratos e de qualidade duvidosa no imaginário de consumidores do Ocidente. Não é mais assim. Alçada à condição de potência econômica e tecnológica global, a China deixou de ser apenas a fábrica do mundo e disputa, cada vez mais, espaço em setores antes dominados por empresas ocidentais, investindo na criação de marcas próprias e na exportação de tendências. A indústria da beleza chinesa acompanha esse movimento: depois de ganhar espaço no mercado doméstico, fabricantes locais passaram a mirar as prateleiras internacionais, na esperança de seduzir o consumidor estrangeiro da mesma forma que fez a vizinha sul-coreana, com a bilionária K-beauty.

Os produtos que estão ganhando protagonismo combinam pesquisa tecnológica, preços competitivos e uma identidade visual que transforma referências da história e da cultura do país em objetos de desejo. Conhecido como C-beauty (de Chinese beauty), o movimento começa a chamar a atenção de grandes varejistas e já desembarcou no Brasil. Em agosto, a Proya, maior grupo de beleza da China, anunciou uma parceria para distribuir produtos em 400 lojas da Ulta Beauty, uma das principais redes de cosméticos dos Estados Unidos. Também avança no exterior a Florasis, conhecida pelas maquiagens de embalagens estonteantes, cheias de detalhes inspirados em elementos da arte tradicional do país.

No Brasil, as importações de produtos de beleza e higiene provenientes da China cresceram nos últimos anos, passando de 157,7 milhões de dólares em 2024 (R$ 938 milhões na cotação atual) para 220,3 milhões (R$ 1,31 bilhão) em 2025, segundo dados divulgados pela Associação Brasileira da Indústria de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos (ABIHPEC). Outro exemplo é a Sheglam, marca de maquiagem ligada à gigante Shein, que, após o sucesso com bons preços no comércio online, ampliou sua presença no varejo físico brasileiro, com distribuição em perfumarias e farmácias.

É nesse cenário que o Grupo Klasmē anunciou, durante a Beauty Fair – a maior feira de beleza das Américas – a chegada de seis marcas chinesas ao país, que se somam à própria Klasmē e à japonesa Miya Kea, que já integravam o portfólio do grupo. Além da já mencionada Florasis, estão na lista O.TWO.O, GOGO TALES, VEECCI, Skinever e Tang Dynasty, com produtos que vão da maquiagem aos cuidados com a pele e os cabelos. Além disso, o grupo adiantou a VEJA duas novidades: KANS e One Leaf, potências chinesas de skincare, chegam ao país em breve. Ambas pertencem à Shanghai Chicmax Cosmetic Co., companhia do setor com ações negociadas na Bolsa de Valores de Hong Kong.

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As novas adições ao catálogo ilustram a diversidade dos cosméticos chineses. Enquanto a KANS aposta no antienvelhecimento, com pesquisas em peptídeos, a One Leaf valoriza o potencial dos ingredientes botânicos. “A China possui um mercado consumidor gigantesco e uma indústria altamente estruturada, que desenvolveu negócios com escala, investimento científico e capacidade de acompanhar rapidamente as transformações do comportamento de consumo”, diz Kelvin Chen, CEO do Klasmē Group. “Além disso, existe uma valorização crescente da identidade cultural chinesa, que aparece tanto na estética quanto nas propostas de produtos e na comunicação das marcas”.

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As muitas faces da beleza chinesa

O movimento, de fato, tem raízes no próprio mercado chinês. Em 2025, as marcas locais alcançaram 57,4% de participação no setor de cosméticos do país, superando as concorrentes estrangeiras pelo quarto ano consecutivo. No mercado global, consultorias estimam que os produtos C-beauty movimentaram cerca de 20 bilhões de dólares em 2025. A Grand View Research projeta que o segmento ultrapasse os 43 bilhões de dólares até 2033.

Um dos grandes atrativos da C-beauty é, justamente, a diversidade de propostas e preços. Há desde etiquetas acessíveis, com forte presença nas redes sociais, até empresas que buscam disputar o segmento premium. “Não existe uma única estética ou fórmula que represente toda a indústria: encontramos marcas que valorizam a tradição e a cultura milenar do país, outras que apostam em uma linguagem contemporânea e digital, e empresas que têm a pesquisa científica e a tecnologia como pilares centrais de desenvolvimento”, avalia Chen.

Na maquiagem, a C-beauty ganhou visibilidade com o chamado Douyin makeup, nome inspirado na plataforma de vídeos curtos. A estética aposta em olhos dramáticos e luminosos, cílios destacados, pele mais trabalhada e lábios esfumados. Outro exemplo de trend é o lip mud, batom de textura aveludada que lembra uma mousse.

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O apelo visual também é um diferencial, com roupagens que referenciam a caligrafia, a mitologia e outros elementos chineses. Além da Florasis, a Flower Knows (ainda sem presença no Brasil) chama atenção pelas embalagens ornamentadas que lembram objetos de conto de fadas. A marca ganhou visibilidade quando a cantora Lana Del Rey publicou no Instagram uma foto segurando um de seus espelhos. O acessório também foi visto nas mãos de Sabrina Carpenter nos bastidores das gravações do videoclipe de Manchild. A estratégia se relaciona ao movimento conhecido como Guochao, que valoriza elementos da cultura nacional e referências históricas em produtos contemporâneos. Mais do que recipientes para cosméticos, os estojos, batons e paletas ganham ares de peças colecionáveis, e geram engajamento nas redes sociais.

No skincare, a aposta é científica. A indústria chinesa desenvolveu uma cadeia robusta de pesquisa e produção de ingredientes cosméticos, com destaque para o ácido hialurônico e o chamado colágeno recombinante. A Bloomage Biotech, por exemplo, é uma das grandes fornecedoras mundiais de ácido hialurônico, substância amplamente utilizada nos cuidados com a pele. Ingredientes botânicos, associados à medicina tradicional chinesa, também são incorporados, combinando referências ancestrais com formulações modernas – o que atrai bastante o olhar curioso dos consumidores ocidentais.

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De carona na K-beauty

A trajetória da C-beauty guarda semelhanças com a da K-beauty, já bem estabelecida, que ganhou o mundo impulsionada pela popularidade da cultura sul-coreana. A música, com os grupos de K-pop, as séries televisivas conhecidas como doramas, e os filmes premiados, como o fascinante Parasita (2019), conquistaram o consumidor internacional numa onda conhecida como hallyu. Nessa esteira, veio o crescimento estrondoso da indústria de beleza sul-coreana, cujas exportações de cosméticos atingiram, em 2025, o recorde histórico de 11,4 bilhões de dólares (R$ 67,82 bilhões), consolidando o país como o segundo maior exportador do setor, atrás apenas da França. A Coreia do Sul, inclusive, se tornou epicentro do turismo de beleza, como mostrou reportagem de VEJA.

Enquanto a Coreia do Sul exportou também um estilo de vida e um ideal de beleza, a China ainda trabalha para transformar sua força industrial em reconhecimento global. “A K-beauty teve um papel muito importante ao aproximar o consumidor ocidental da indústria de beleza asiática, mostrando que a região é uma potência em inovação e tecnologia premium, desenvolvimento de fórmulas e criação de tendências”, destaca Chen, da Klasmē. A presença asiática no mercado brasileiro não se limita à onda coreana, aliás: marcas japonesas tradicionais, como Shiseido e Bioré, também têm espaço consolidado no país.

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“Agora, vemos a C-beauty ganhando espaço nesse cenário, impulsionada por uma indústria que amadureceu muito, investiu em pesquisa e passou a construir marcas com identidade própria”, afirma Chen, que enxerga um potencial de expansão cultural chinesa semelhante à sul-coreana. Para ele, quando o consumidor passa a conhecer mais sobre a história e os costumes de um país, fica mais aberto a descobrir suas marcas e produtos. O caminho aponta para transformar a curiosidade inicial em fidelidade – a entrada dessas etiquetas em grandes redes e a circulação de vídeos sobre maquiagem nas plataformas digitais ajudam a apresentar os produtos a novos públicos, mas construir reputação em mercados estrangeiros exige tempo, investimento e confiança.

“O Brasil representa uma oportunidade estratégica muito relevante. Somos o terceiro maior mercado de consumidores de beleza do mundo, atrás apenas dos Estados Unidos e da própria China. No caso da C-beauty, ainda temos um trabalho importante de educação e construção de reconhecimento”, acrescenta Chen. Além disso, os hábitos das brasileiras e das chinesas têm particularidades – a entrada dessas marcas no mercado nacional não significa simplesmente reproduzir as estratégias nativas, mas adaptá-las a características do mercado local, como clima, rotinas de cuidado e preferências por texturas e sensorialidade.