O feminismo é elitista, diz escritora e ativista americana Mikki Kendall

Em inglês, seu livro se chama Hood Feminism, algo como “feminismo de capuz”. Em português, a versão é um pouco diferente, Feminismo na Periferia (Rua do Sabão). Você concordou com essa mudança? O termo original é realmente muito, muito americano. Feminismo na Periferia traz uma visão poética sobre a ideia central do livro, que é mostrar como pessoas das comunidades marginalizadas, em geral negras e pobres, foram excluídas das lutas feministas tradicionais, em geral capitaneadas por mulheres brancas. Fez sentido para mim, que não falo português, quando me explicaram.

A senhora conta, entre outras coisas, que aprendeu muito sobre feminismo com sua avó. Como foi isso? Minha avó nasceu em 1924 e viveu sob as leis segregacionistas no Sul dos Estados Unidos. Para ela, a maioria das pessoas que se autodenominavam feministas era de mulheres brancas, já que o feminismo não fazia nada por mulheres negras da sua geração. Elas eram vistas na televisão, como, por exemplo, a jornalista americana Gloria Steinem. Por outro lado, minha avó defendia que estudássemos, e isso ia além de terminar o ensino médio, mesmo que a faculdade fosse trocada por um curso técnico. Não importava aonde chegasse, contanto que conseguisse tomar conta de si mesmo e seguir em frente. Apesar de não se considerar uma delas, foi a mulher mais feminista que conheci na minha vida.

No livro, a senhora enfatiza que mulheres pobres e as negras são ignoradas pelo movimento feminista. Pode explicar? Não se pode dizer que o feminismo é um movimento para todas as mulheres, a menos que todas elas tenham suas necessidades básicas garantidas. Estar em condições de igualdade significa que todas devem ter comida suficiente, educação suficiente, moradia estável, todas essas coisas. E ainda não temos isso, não importa se uma mulher se torna uma CEO, uma presidente ou uma juíza da Suprema Corte. Acho todas essas conquistas importantes, claro. Mas não podemos esquecer das pessoas que, no mundo contemporâneo, não têm condições mínimas de concorrer por essas posições em pé de igualdade.

O que está faltando para o feminismo na sua opinião? Entender que todos podemos trabalhar juntos, apesar das diferenças. Nos Estados Unidos, agora, as conversas giram em torno dos direitos reprodutivos e do aborto, e isso é muito importante. Mas temos de discutir garantias sociais básicas, como comida, moradia e emprego, não importam a cor e a identidade de gênero. O que temos na nossa frente, em vários aspectos, é uma bagunça. Mas precisamos lidar com isso de forma abrangente, não só as partes que nos interessam.

Publicado em VEJA de 20 de abril de 2022, edição nº 2785