O detalhe fofo do look de Kathryn Hahn, uma das mais bem vestidas do CFDA

Uma das mais bem vestidas do “Oscar da Moda”, a premiação CFDA 2024 (Council of Fashion Designers of America), que ocorreu na noite desta segunda-feira 28, em Nova York, Kathryn Hahn roubou a cena no tapete vermelho a bordo de um modelo preto de lantejoulas com cintura baixa e pregas de Thom Browne.

Os detalhes de organza de seda preta, botões brilhantes e impecáveis gola e punhos brancos complementaram o look. “Um dos vestidos mais perfeitos que já vi”, disse a estrela de “Agatha Desde Sempre”, do Universo Cinematográfico Marvel.

Nos pés, saltos plataforma brogue em couro envernizado também assinados pelo estilista americano e presidente do Conselho dos Designers de Moda da América, deram um tom austero e imponente ao visual da atriz, mas foi um detalhe de bastidores que chamou a atenção: a bolsa fofa em forma de cachorro, feita por Browne em homenagem a Hector, seu cão de estimação, da raça dachshund. “Icônico”, resumiu Kathryn sobre o acessório, em sua estreia na renomada premiação do universo fashion.

Veja o look de Kathryn Hahn no CFDA: