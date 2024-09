O detalhe do pretinho nada básico de Sienna Miller que parou Veneza

Ao cruzar o tapete vermelho da Orizzonti, uma seção paralela à competição principal do Leão de Ouro, realizada na Sala Giardino nesta sexta-feira, 6, Sienna Miller literalmente parou o Festival de Veneza e concentrou todos os olhares e flashes à sua triunfal entrada, graças a um poderoso decote profundo, detalhe sexy e muito glamoroso do vestido preto vintage, assinado por Giorgio Armani.

A atriz britânica surpreendeu pela escolha já que ultimamente anda apostando em um guarda-roupa boho-chic, especialmente durante a turnê de apresentações do filme “Horizon: Na American Saga”, exibido no festival de cinema italiano. Um visual completamente alinhado à estética de alto glamour que permeou a 81ª edição do evento, representado por estrelas como Angelina Jolie, Cate Blanchett e Nicole Kidman.

Seguindo o protocolo à risca, Sienna surgiu deslumbrante em um pretinho que de básico não tinha absolutamente nada. Completou a sofisticada produção com sandálias pretas de saltos altíssimos e um colar de diamantes que ressaltou ainda mais a luxuosa textura do veludo e o drama do decote.

Do estilo habitual, apenas os cabelos soltos e um par de óculos escuros, mas que combinados ao look Armani, viraram um toque final para sua elegante – e eletrizante – aparição em Veneza, ao lado do namorado Oli Green.

Confira o look de Sienna Miller em Veneza: