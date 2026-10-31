O criador do ‘vestido que dança’ usado por Ana Castela e Patricia Abravanel

Ana Castela entrou na onda de uma das tendências mais curiosas das redes sociais: o vestido que parece dançar sozinho. Conhecido como bouncy dress, o modelo ganhou milhões de visualizações no TikTok por um efeito incomum: a saia sobe, desce e quica conforme os movimentos de quem o veste, como se tivesse molas. A cantora publicou um vídeo usando uma versão verde da peça, ao som da música gospel At the Meeting. Os influenciadores Álvaro Xaro e Gabô Pantaleão também aderiram à tendência, que começou a ganhar força em vídeos de mulheres americanas exibindo seus looks para ir à igreja. Até Patricia Abravanel entrou na moda com um vídeo gerado por IA.

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O segredo está no tecido elástico com microplissados horizontais, que se contraem e se expandem a cada passo. A técnica remete às criações do estilista japonês Issey Miyake, pioneiro no uso de pregas permanentes na década de 1990.

Embora não exista um criador identificado para o modelo que viralizou, as peças retomam princípios explorados pelo designer em suas coleções. Agora, versões do vestido são comercializadas em plataformas como AliExpress, Mercado Livre e Temu, com preços que variam de 40 a 350 reais.

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