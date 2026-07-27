O conselho de filha de Fátima Bernardes sobre namoro com Túlio Gadelha

Namorando há quase nove anos com o político Túlio Gadelha, Fátima Bernardes revelou o conselho que recebeu da filha Laura ao anunciar o namoro com o pernambucano, 25 anos mais novo. Em entrevista ao jornal O GLOBO, Fátima revelou que tinha receios relacionados à diferença de idade, mas um comentário da herdeira a fez mudar de visão.

“Quando contei aos meus filhos, disse: “Tem uma coisa que me preocupa: ele é 25 anos mais novo.” E minha filha Laura me disse: “E se fosse o contrário? Não está sendo preconceituosa?” Criei filho para isso: para me dizer o que tenho que ouvir. Me permiti outra experiência. Se fosse para ser igual, qual seria o sentido?”, afirmou.

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