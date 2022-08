O centenário leilão que vende vinhos para manter um hospital na França

Como enóloga-chefe de uma das mais tradicionais instituições da Borgonha, é de se imaginar que Ludivine Griveau acompanhe a evolução de todos os vinhos que produz anos depois que eles são engarrafados. É o que praticamente qualquer enólogo faz. Mas foi preciso uma viagem ao Brasil para que ela pudesse degustar algumas de suas mais prestigiosas criações. Afinal, não há nada de convencional no trabalho que conduz à frente da Hospices de Beaune, uma instituição de caridade que anualmente faz um disputado leilão de todos os rótulos produzidos naquele ano.

Fundado em 1443, o Hospices de Beaune, na época conhecido como Hôtel-Dieu, era um hospital para os pobres. Recebia idosos, deficientes, órfãos e doentes. Ao longo dos anos, famílias agradecidas pelos cuidados recebidos e outros benfeitores começaram a doar de tudo para a instituição, de obras de arte a vinhedos, incluindo parcelas em algumas das regiões mais importantes da Borgonha.

O hospital acabou assumindo sua vocação para a viticultura. A produção se profissionalizou em 1859 e os vinhos, ainda inacabados, passaram a ser leiloados para compradores com muitos recursos e vontade de contribuir para uma causa nobre. Quem arremata um dos barris se compromete a cuidar do envelhecimento da forma correta, e só cerca de dois anos depois as garrafas estão prontas para serem abertas. O certame aconteceu sempre no terceiro domingo de novembro e é o momento mais importante de um final de semana de festividades conhecido como Les Trois Glorieuses.

Hoje, a Hospices de Beaune produz 50 cuvées provenientes de 115 parcelas diferentes, de denominações de origem como Chablis, Aloxe-Corton, Beaune e Volnay. São cultivadas apenas as uvas Pinot Noir e Chardonnay, as duas castas símbolo da elegante produção da Borgonha, responsáveis por vinhos extremamente especiais, com grande potencial de guarda, e cobiçados por colecionadores de todo o mundo.

Esses prestigiosos rótulos chegam por aqui pela Anima Vinum, importadora de Alaor Pereira Lino, que vem se estabelecendo como referência em vinhos da Borgonha (e também de Champagne e do Rhône). Lino vem arrematando barris no leilão da Hospices de Beaune desde 2012. Os vinhos passam por um processo de envelhecimento de ao menos dois anos em dois parceiros da importadora, um responsável pelos brancos e outro, pelos tintos.

Em sua mais recente visita ao Brasil, Ludivine provou duas garrafas do lote Pièce des Présidents, que representa o que houve de mais excepcional a cada ano. Pode ser uma colheita, um processo de vinificação, mas a questão é que esse barril único é vendido em um leilão dentro do leilão, e os recursos são oferecidos a instituições parceiras. Alaor conseguiu participar da oferta vencedora no único ano em que foram feitos dois barris, um tinto e um branco.

São rótulos que mostram o talento de Ludivine Griveau, que superou mais de 80 candidatos ao se tornar a enóloga-chefe da instituição, e sua capacidade de equilibrar uma tradição centenária com um olhar para a modernidade. O branco, um Mersault-Genevrières Premier Cru é fresco, com acidez elevada, e aromas que mudam constantemente, revelando a baunilha e a influência das barricas sob o impacto inicial das frutas cítricas. O tinto, um Corton Grand Cru Clos du Roi, é complexo, com diversas camadas: frutas negras, cereja, um toque vegetal, um pouco terroso, algumas especiarias, e taninos sedosos. Pode envelhecer por mais 20 anos, tranquilamente. “Não sei quem fez esses vinhos, mas essa pessoa está de parabéns”, brinca Ludivine.

O único problema é que é preciso ter bolsos fundos para degustar qualquer um dos rótulos da Hospices de Beaune. As garrafas mais baratas vendidas aqui no Brasil custam cerca de R$ 800, mas as safras mais cobiçadas passam dos milhares. Já existe até fila de espera para as próximas safras, que devem começar a ser comercializadas em novembro. Por enquanto, nada indica que a arrecadação no leilão vai cair. Parece que nenhum turbulência mundial é capaz de afetar a instituição.

