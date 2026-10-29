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Comportamento

O cenário escolhido por Juliette para celebrar seu casamento nesta quinta

Após uma celebração intimista na Paraíba, a ex-BBB e o atleta oficializam a união no religioso em uma capela de arquitetura neogótica em Recife

Por Gabriela Caputo 29 out 2026, 06h00
Casal posando em frente a uma rocha texturizada. A mulher, de vestido de crochê branco e touca rendada, tem o braço esquerdo estendido sobre o pescoço do homem, que veste um terno claro com uma flor na lapela e toca a rocha com a mão direita. Ambos olham para a frente com expressão séria.
A influenciadora e ex-BBB Juliette, 36, e o atleta Kaique Cerveny, 28, em casamento intimista no Cariri. (@juliette/Instagram)
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O cenário escolhido por Juliette para celebrar seu casamento nesta quinta Priorize VEJA no Google

Juliette Freire e Kaique Cerveny celebrarão o casamento no religioso nesta quinta-feira, 29. A advogada e influenciadora e o atleta de CrossFit selaram a união em 30 de setembro em uma cerimônia intimista com familiares em Lajedo de Pai Mateus, em Cabaceiras, no Cariri paraibano – mas a notícia e fotos do momento só foram reveladas pelo casal nesta semana. O evento principal, seguido de festa, será na Capela de Nossa Senhora das Graças, localizada no Instituto Ricardo Brennand, e deve reunir, além da família, amigos e celebridades.

Localizado na zona oeste de Recife, Pernambuco, o Instituto Ricardo Brennand foi inaugurado em 2002 e se destaca pela arquitetura inspirada em construções medievais. Trata-se de um complexo cultural com museu, pinacoteca, biblioteca, galerias de exposição e jardins. O espaço abriga um acervo de arte e objetos históricos reunido pelo colecionador e empresário pernambucano Ricardo Coimbra de Almeida Brennand, morto em 2020.

A Capela de Nossa Senhora das Graças, escolhida para a cerimônia, foi construída em estilo neogótico e inaugurada em 2024. A igreja foi idealizada por Ricardo Brennand como um presente para a mulher, Graça, com projeto assinado por Augusto Reinaldo Alves Filho. O espaço tem 600 metros quadrados por 21 metros de altura, com capacidade para receber até 300 pessoas sentadas. O convite de casamento do casal para os padrinhos e madrinhas foi uma caixa de madeira maciça que tinha como peça central uma escultura produzida pela Oficina Francisco Brennand – instituição criada pelo artista plástico e ceramista (1927-2019), primo de Ricardo.

O local também foi escolhido pelo cantor João Gomes e a esposa Ary Mirelle para celebrar a união, em 2024. Confira fotos da capela abaixo:

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Interior de uma igreja com paredes de tijolos aparentes e teto de madeira em tons quentes. Bancos de madeira escura se alinham em ambos os lados de um corredor central que leva ao altar dourado. Vitrais coloridos adornam as janelas, e um vitral redondo se destaca no alto da parede frontal.
Capela de Nossa Senhora das Graças, no Instituto Ricardo Brennand. (Instituto Ricardo Brennand/Divulgação)
Capela de tijolos vermelhos com telhado cinza e torres pontiagudas, ladeada por palmeiras e gramado verde. Em primeiro plano, estátuas clássicas de mulheres em mármore, uma delas à esquerda com um arbusto florido amarelo, e uma escadaria de pedra.
Capela escolhida por Juliette para celebrar o casamento com Kaique Cerveny, em Recife. (Instituto Ricardo Brennand/Divulgação)
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TAGS:
BBB
Casamento
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