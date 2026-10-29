O cenário escolhido por Juliette para celebrar seu casamento nesta quinta
Após uma celebração intimista na Paraíba, a ex-BBB e o atleta oficializam a união no religioso em uma capela de arquitetura neogótica em Recife
Juliette Freire e Kaique Cerveny celebrarão o casamento no religioso nesta quinta-feira, 29. A advogada e influenciadora e o atleta de CrossFit selaram a união em 30 de setembro em uma cerimônia intimista com familiares em Lajedo de Pai Mateus, em Cabaceiras, no Cariri paraibano – mas a notícia e fotos do momento só foram reveladas pelo casal nesta semana. O evento principal, seguido de festa, será na Capela de Nossa Senhora das Graças, localizada no Instituto Ricardo Brennand, e deve reunir, além da família, amigos e celebridades.
Localizado na zona oeste de Recife, Pernambuco, o Instituto Ricardo Brennand foi inaugurado em 2002 e se destaca pela arquitetura inspirada em construções medievais. Trata-se de um complexo cultural com museu, pinacoteca, biblioteca, galerias de exposição e jardins. O espaço abriga um acervo de arte e objetos históricos reunido pelo colecionador e empresário pernambucano Ricardo Coimbra de Almeida Brennand, morto em 2020.
A Capela de Nossa Senhora das Graças, escolhida para a cerimônia, foi construída em estilo neogótico e inaugurada em 2024. A igreja foi idealizada por Ricardo Brennand como um presente para a mulher, Graça, com projeto assinado por Augusto Reinaldo Alves Filho. O espaço tem 600 metros quadrados por 21 metros de altura, com capacidade para receber até 300 pessoas sentadas. O convite de casamento do casal para os padrinhos e madrinhas foi uma caixa de madeira maciça que tinha como peça central uma escultura produzida pela Oficina Francisco Brennand – instituição criada pelo artista plástico e ceramista (1927-2019), primo de Ricardo.
O local também foi escolhido pelo cantor João Gomes e a esposa Ary Mirelle para celebrar a união, em 2024. Confira fotos da capela abaixo: