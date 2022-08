O card de beisebol que pode ser vendido a US$ 10 milhões em leilão

Até o dia 27 de agosto colecionadores podem dar lances em uma cópia em excelente estado do card de Mickey Mantle (1931-1995), lenda do beisebol americano, em um leilão organizado pela Heritage Auctions. O estado da carta é tão surpreendente que os organizadores acreditam que quando o martelo finalmente for batida ela terá sido vendida por US$ 10 milhões, um recorde.

A carta foi lançada originalmente em 1952 pela empresa Topps e está em uma condição quase perfeita. Profissionais responsáveis pelo processo de autenticação do material deram uma nota 9,5 (de 10) para a cópia por seus quatro cantos intactos, acabamento brilhante e cores ainda vivas. O valor já está em US$ 6,55 milhões, e ainda faltam 10 dias de lances.

O exemplar que está sendo leiloado agora foi comprado por Anthony Giordano, um executivo do setor de gestão de resíduos, em 1991. Na época, ele pagou US$ 50 mil na peça, dada de presente ao filho de 15 anos. O antigo dono, Alan Rosen, um dos grandes colecionadores de cards de beisebol do mundo, disse que se tratava da “melhor cópia” de uma carta extremamente rara.

Giordano, hoje com 75 anos, já pensou em vender o cartão antes e recebeu uma proposta de US$ 2 milhões, mas preferiu aguardar um pouco mais. Aparentemente, sua decisão foi certeira. “Meus meninos e eu temos os cartões há mais de 30 anos e gostamos. Gostamos de mostrar a todos próximos a mim, amigos e parentes, e acho que é hora de outra pessoa tê-lo na coleção”, disse à agência AP.

Se realmente atingir US$ 10 milhões no leilão, a carta de Mantle vai superar, com folga, o recorde anterior. Em agosto de 2021, uma carta de 1909 de Honus Wagner alcançou US$ 6,6 milhões.

Mickey Mantle passou os 18 anos de sua carreira profissional com os New York Yankees. Ajudou o time a vencer sete títulos da World Series, foi considerado o MVP (o jogador mais valioso) em três ocasiões e entrou para o Hall da Fama do esporte em 1974.

Continua após a publicidade