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Comportamento

O brasileiro de Tatuí por trás da maior passarela do Oriente Médio, que terá Isabeli Fontana como estrela

Arquiteto e designer, Vincenzo Visciglia comanda o THE EVENT 003, que reúne moda, negócios e cultura em Dubai

Por Simone Blanes Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 2 set 2026, 17h50 | Atualizado em 3 set 2026, 11h22
Isabeli Fontana em desfile na Arábia Saudita
Isabeli Fontana: top brasileira fechará o desfile em Dubai (./Reprodução)
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Dubai é a cidade dos excessos. E já está acostumada a isso. Mas no próximo dia 12, um deles terá sotaque brasileiro. Uma passarela de 130 metros — a maior já montada no Oriente Médio — vai atravessar o Dubai Mall Exhibition Center para receber modelos, designers e convidados da moda. No centro da cena, estará Isabeli Fontana. Por trás dela, porém, outro brasileiro: Vincenzo Visciglia, o empresário e arquiteto de Tatuí, no interior de São Paulo, que há mais de 15 anos construiu sua vida e seus negócios nos Emirados Árabes.

É ele o responsável pelo THE EVENT, que chega à terceira edição com a ambição de transformar Dubai em mais do que um endereço de consumo de luxo. Vincenzo conhece bem essa mistura. Formado em arquitetura, ele fez do fashion sua porta de entrada para um universo que gasta milhões em moda hoje também reúne design, negócios e relações culturais entre o Brasil e o Oriente Médio.

A noite terá um momento especialmente brasileiro. Isabeli Fontana será a convidada de honra do evento e encerrará o desfile usando um look da AAVVA, marca fundada por Vincenzo em Dubai, com a coleção “One Night at the Opera”. A top, que construiu uma carreira internacional nas passarelas, torna-se assim a face mais visível de um projeto que tem um brasileiro nos bastidores e no comando.

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Com cerca de 2 milhões de dirhams (cerca de 500 mil dólares) de investimento, o THE EVENT reúne moda e negócios em um dos espaços mais emblemáticos de Dubai. A ideia de Vincenzo é fazer com que a passarela tenha consequências para além da noite do desfile: aproximar criadores, compradores, imprensa e marcas. A primeira edição reuniu mais de 1 milhão de pessoas.

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