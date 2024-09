O acessório que está fazendo a cabeça de Jennifer Lopez, Rihanna e Anya Taylor-Joy

Na última temporada masculina em Milão, em junho, o boné apareceu como uma forte tendência em desfiles como Fendi e Martine Rose. Também ganhou força graças aos Jogos Olímpicos de Paris, que mergulhou o mundo no espírito – e nos looks esportivos. Mas um estilo específico desse acessório vem chamando a atenção: o chamado “chapéu de pai”, que não só virou fenômeno fashion, com modelos chegando a custar 400 euros, como literalmente anda fazendo a cabeça de estrelas como Rihanna e Jennifer Lopez.

E o melhor: não necessariamente em visuais ligados ao esporte, mas sim coordenados a roupas mais elegantes, deixando-as descoladas.

Rihanna, por exemplo, colocou um boné para complementar seu glamuroso tailleur no desfile de alta costura da Dior, em Paris. Já JLo apostou em um modelo de beisebol para dar um toque diferente em seu macacão de cetim azul marinho, em Nova York. E Anya Taylor-Joy, nova queridinha da moda, não pestanejou ao escolher o acessório em Glastonbury, lançando de vez a tendência, que agora, ganha mais força com a aproximação do verão.

Vale dizer que entre os homens, esses bonés também estão em alta, em versões levemente amassadas ou com um slogan bordado.

A rede de varejo Marks & Spencer, a maior do Reino Unido, por exemplo, relatou que as vendas de bonés de beisebol estão 30% maiores do que o esperado. O boné de 12,50 euros usado por Sienna Miller em uma campanha publicitária de 2023 vendeu 79% a mais do que no mesmo período do ano passado.

Vintage Valorizado

A demanda por versões vintage também aumentou. De acordo com o aplicativo de revenda Depop, as buscas por bonés de beisebol aumentaram 22% desde março deste ano. Como um item com suas raízes no esporte (os primeiros bonés foram usados ​​por jogadores na década de 1860), não é surpresa que designs vintage com tema esportivo sejam particularmente populares.

Adepta do modelo, a top model Kendall Jenner, por exemplo, é uma que influenciou a popularidade desses bonés esportivos ao usar um dos Yankees no ano passado. Taylor Russell foi outra que apostou na tendência com seu acessório do US Open de 1999.

A popularidade do boné de beisebol também pode ser vista na passarela. A Miu Miu tinha bonés em seu desfile Resort em 2020, no verão do ano seguinte da Celine, quase todas as modelos usavam bonés de beisebol com o logotipo da marca. O que comprova que é uma tendência que veio para ficar.