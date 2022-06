Nos EUA, bloodhound ganha prestigioso concurso de cães

Com o sonoro nome de Trumpet, um cão de caça foi o primeiro de sua raça, bloodhound ou cão de Santo Humberto, a vencer, na noite de quarta-feira, o tradicional Westminster Kennel Club Dog Show, nos Estados Unidos. Para se ter uma ideia do prestígio do evento, o jornal americano The New York Times destacou uma equipe de seis jornalistas para a cobertura, que teve direito a live durante o desenrolar das apresentações.

Conduzido pela treinadora, coriadora e coproprietária Heather Buehner, Trumpet derrotou um buldogue francês, um pastor alemão, um maltês, um setter inglês, um samoiedo e um terrier de Lakeland para levar o troféu. “Fiquei chocada”, disse Heather aos jornalistas presentes no evento. “Às vezes, sinto que o cão de caça é um pouco azarão.”

Winston, um buldogue francês, ficou em segundo lugar. Os sete finalistas também incluíram Striker, um samoieda que também chegou às finais no ano passado; River, um pastor alemão; MM, o terrier de Lakeland; Belle, a setter inglesa, e uma maltês com o sugestivo nome de Hollywood.

A competição atraiu mais de 3.000 cães de raça pura, variando de affenpinschers a yorkshires terriers. O objetivo é premiar o animal que melhor representa sua raça. Realizado habitualmente no Madison Square Garden, em Nova York, o evento se mudou para Lyndhurst, uma propriedade rural no subúrbios da cidade, pelo segundo ano seguido, em razão da pandemia de coronavírus.