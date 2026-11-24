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Após mais de 30 anos como coveiro e com diploma de Filosofia, Osmair Camargo Cândido lança livro de memórias. Em entrevista contundente, ele discute a finitude, critica a alienação nacional e mostra como a convivência diária com a morte transformou sua visão sobre o sentido da vida.

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Nascido no Rio de Janeiro, Osmair Camargo Cândido passou por muitas profissões durante a vida, em especial após se mudar para São Paulo: foi office-boy, gráfico, cartorário, boxeador, mas aposentou-se com uma das que mais impactaram sua história, o ofício de coveiro. Através dele, Osmair mudou sua forma de ver o mundo, de enxergar a vida (tanto dele quanto as de outros) e de filosofar. Seu livro “Memórias de um Coveiro”, publicado pela editora Fósforo, chegou às livrarias na última segunda-feira, 23.

Como você se define, em suas próprias palavras?

Eu sou um sujeito bisneto de escravizado, com origem no Rio de Janeiro. Vim para São Paulo faz muito tempo. Trabalhei em diversas áreas, na maioria em subempregos, e me dei com as caras na porta do cemitério. Meti as fuças lá e fiquei trabalhando por mais de trinta e tantos anos nessa área cemiterial. Basicamente isso. Sou um sujeito de sessenta e poucos anos. Poucos, não muitos. Estudei Filosofia no Mackenzie, em uma universidade onde fui faxineiro.

Me aposentei como coveiro, mas voltei a trabalhar. Sou um vencedor. Venci a desnutrição, venci o desamparo, venci o abandono, venci a Covid-19 (sem ter pego! ), participei dos trabalhos da pandemia e me dei muito bem.

Sou fã de Aldir Blanc, Tim Maia, Chico Buarque de Holanda, João Bosco e Paulinho da Viola. Sem contar os filhos do Monarco, Mauro e Marquinhos. Sou fã de bom samba.

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Em que momento da vida você entendeu que queria estudar Filosofia? A decisão veio depois de vários trabalhos, ou você sempre teve esse interesse?

Sempre tive esse interesse. Desde os nove anos de idade, sempre me interessei por Filosofia. O primeiro pensador que encontrei foi Newton. Me apresentaram como um filósofo, mas, na verdade, ele era um físico. Adorei a metodologia dele, como era obcecado por ciência. Isso chamou muito a minha atenção.

Depois, na juventude, fui estudar língua alemã e tive contato com a filosofia de Nietzsche. Como o trabalho dele era algo exclusivo, um aforismo, e eu também trabalhava com teatro, decidi estudar Filosofia. Até porque correr atrás de dinheiro é perda de tempo.

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Você comentou também que voltou a trabalhar. Você se apresentou como coveiro, mas disse que voltou ao trabalho. Seu ofício hoje é a Filosofia?

Não. Aqui no Brasil é impossível filosofar, é muito difícil, a não ser que você já tenha um suporte muito grande e saia da academia. Aqui você vai ver o professor disputando com o pastor da igreja, e isso, para mim, é deprimente. É deprimente. Lecionei Ética e Cidadania há algum tempo, em uma escola aqui perto de casa. Lecionei também na Educafro. Na Educafro, dava aulas de redação.

Você chega lá, quer ensinar redação, mas acaba ensinando gramática, coisas assim. O Brasil não se dá bem com a educação, não se dá bem com Filosofia. O Brasil é uma continuidade daquilo que não fez muito sucesso na Europa, daquilo que nunca brilhou na Europa.

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A carreira em Filosofia é muito complicada, porque só resta mesmo a área acadêmica. Uma parte vai para a área editorial, mas está bem escondida. Lecionar por aí é muito difícil. Eu desisti de lecionar Filosofia. No meu tempo, o coveiro já ganhava mais do que o professor de Filosofia.

Você comentou que é um sobrevivente. Ter ido atrás desse desejo de sabedoria por meio da Filosofia também foi um tipo de sobrevivência? Ou desistir de seguir na área representa uma perda?

Não, não. Sobreviver é diferente de viver. Filosofia é parte da vida, é a vida. Filosofia é a vida. Sobrevivência significa uma luta contínua pela vida. Então, viver de Filosofia é diferente de sobreviver. É bem diferente.

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Sobreviver às condições do país. Sempre foram muito ruins. O Brasil tem um povo que vive na Disneyland. Não sei se você já leu Casa-Grande & Senzala. Tem gente que sempre viveu em lugares similares à senzala e sonha em viver na casa-grande. É um projeto de livro que pretendo escrever. Mas, agora, percebo que tem gente que precisava tomar um banho de Brasil. Acordar para o Brasil. Saber o que é o Brasil. Ler Darcy Ribeiro. Gente que não leu absolutamente nada, não pretende ler nada. E aí, como é que vou tentar formar ou informar uma pessoa dessas? O Brasil passa por uma onda de boçalidade profunda. Profunda.

Não só o Brasil, outros países também. As pessoas não conseguem enxergar um palmo diante do nariz. Filosofia não é brincadeira. Filosofia não é hobby. Filosofia é algo de distância, profundidade, que exige leitura, dedicação e intensidade nos estudos. Intensidade. O que já ouvi de gente falando sobre Karl Marx sem nunca ter lido Karl Marx! Nunca leu. É um papagaio que repete. Não tem autonomia.

Pode estar errado. Mas, pelo menos, existe o trabalho de ler para interpretar. Você pode interpretar de um modo meio fugidio, escorregadio, até malicioso. Mas, para interpretar, tem de ler. Tem de ler. No Brasil, a leitura não é muito comum.

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O que o motivou a escrever o livro da forma como ele é, agora?

O livro já estava engendrado. O livro já estava desenhado. Isso é para dar um banho de realidade nas pessoas. Um banho de realidade. Tem uma letra do Caetano que diz: “Quem é ateu e viu milagres como eu… “, “O povo negro entendeu… ” Não tem? O povo negro se ergueu além da dor. Tem muito disso.

Uma frase que acho interessante: eu falava que o coveiro é uma profissão de pessoas invisíveis. Mas, quando essa invisibilidade surge, ela surge também com observação. Se eu der pouco preço, é menosprezo. Agora, se eu não der preço nenhum, valor nenhum, é desprezo. Não tem nada de invisível. Invisível é para um crítico folgado. Ele não quer se comprometer.

No Brasil, todo mundo critica sem se comprometer, ou seja, sem apontar soluções. A crítica deve passar pela solução. É simples assim. Então, resolvi escrever esse livro porque estudei com muitos pensadores que se apoiavam cegamente em ilusões. “Vai salvar a Terra”, “vai ser um salvador”. Olha, a terra onde brilham os heróis é habitada por covardes. São os covardes que brilham como heróis.

É preciso sair do mundo Disney, do mundo da ilusão, onde o papagaio fala, a tartaruga fala, tudo é encantador, tudo é maravilhoso. Aquele mundo americano que a gente vê na televisão. É o mundo Disney. O cara vai matar 20 mil crianças no Oriente Médio e depois fala: “I’m sorry”. Ai, que bonitinho, que lindo, fofo, né? Então, é preciso sair desse mundinho e ir para o mundo real. Filosofia é para transformar a realidade. Para transformar. Não é para embelezar, não é para colocar maquiagem, perfume, alta moda, nada disso. Filosofia direciona.

Você comentou há pouco que a Filosofia transforma a realidade. No ponto atual das coisas, em todos os ambientes, você acredita que a realidade está próxima de ser transformada, ou é uma causa perdida?

Não. Não é uma causa perdida. É uma questão de procura, de dedicação. Se você der um horizonte, ele vai servir de meta. Para que eu vou estudar? Fique sabendo você que a escola surge com Platão, que funda a Academia. Já existia lá a areté. Era um modelo de ensino baseado em canto, exercício físico, leitura, dedicação à arte e mais um bocado de coisas. Era a areté. A escola servia para formar o cidadão. Olha que interessante.

Ele escreve um livro chamado A República, e Aristóteles, que era aluno dele, funda o Liceu. Funda também a Ética a Nicômaco e a Ética a Eudemo. O que é a ética? A ética é um estudo da moral, uma reflexão sobre a moral. Era para isso que servia a escola. Agora, a escola serve para quê? Para você ganhar mais dinheiro, mais dinheiro, mais dinheiro. E a cidadania ficou lá atrás.

Mas, às vezes, você vê o sujeito diplomado, pós-graduado, pós-doutorado, pós, pós, pós, pós, pós, e incapaz de perceber o outro. Olha que interessante. Você diz que cidadania e ética são em relação aos outros. Você vai refletir não só sobre as suas ações, mas também sobre as relações das ações na cidade. Não preciso nem falar da ágora, onde foi descoberto o que é o idiota. O idiota é aquele que não quis saber nem dos seus direitos nem dos seus deveres. Tudo isso antes de Cristo.

Durante o livro, a descrição do dia a dia como coveiro mostra como era um trabalho penoso. Como esse encontro diário com a morte mudou você e sua maneira de observar a vida?

Fiquei muito feliz de você ter dito isso, porque, durante todo esse tempo em que trabalhei lá, o trabalho não foi considerado penoso. O juiz mandava a pessoa cumprir pena lá, mas o serviço não era penoso. Pagava qualquer mixaria. Não tinha cálculo lá, pagava 30, 40 reais.

Como isso mexeu com meu encontro com a morte? Mexeu bastante, no sentido reverso, no sentido contrário: na percepção da vida. A finitude afeta o ser humano. Por exemplo, se um rapaz jovem percebe que vai morrer, parece que tem um sinal dentro da cabeça. Ele quer copular com qualquer mulher, de qualquer jeito, para ter esperança de permanência.

Isso é da Filosofia chinesa. Eu pensei nisso também, mas é uma ideia da Filosofia chinesa de mais de cinco mil anos: a permanência. A permanência leva até à criação de Deus. “Nossa, não, você vai morrer”. “Não, mas aí vou continuar no corpo de fulano de tal, vou reencarnar, vou ver minha alma… “. Vai nada. Você vai morrer, é finito, já acabou.

Então, se você vê que alguém se acaba, chega à conclusão de que você também vai acabar. Agora, a morte é para todos. Quer saber o quão avançada é uma civilização? Vai ver como ela cuida dos seus mortos, como cuida dos seus cemitérios, como cuida do seu crematório, qual é o tipo de visitação, se é que tem visitação.

À beira da sepultura, cada qual chora a sua própria solidão. O sujeito vai lá chorar a própria solidão. Seja no Dia de Finados, seja depois, seja no dia 2 de novembro, ele vai lá chorar. Mas chorar não é a expectativa que o falecido tinha sobre a vida. Ele vai lá chorar porque perdeu a companhia. Ele precisa de companhia. É um palco sem protagonistas. Ele perdeu a testemunha da própria vida. Perdeu o propósito de vida.

O propósito da vida é você viver em função do outro. Um professor sem aluno não adianta nada. Um livro sem leitor, o que adianta? É viver em função do outro.

Você acha que esse trabalho modifica a relação que você tem com os outros? As pessoas conseguem compreender da mesma forma que você?

Não. Estamos perdidos no mundo Disney. O mundo Disney é fantasia. A todo tempo, a ilusão ocupa o espaço da esperança. Eles confundem a esperança com a ilusão. Todo o tempo. “Não, é que a gente não morre, a gente não sei o quê, a gente não sei o que lá, vai vir espírito… ” Pode ser que venha. É uma escolha sua. Mas qualquer coisa deve ser sentida. O luto deve ser sentido. O ser humano foi projetado para isso. Foi projetado para isso, para a compaixão, para a cooperação, para a colaboração. Compaixão.

Ninguém pode ser uma pedra, olhar para uma pessoa morta e não sentir nada. Mas também, daí você querer cruzar essa linha do além-túmulo, aí já deixa para o Edgar Allan Poe escrever melhor sobre isso. Mas tem gente que conversa, dialoga com esse mundo. Mas a maioria quer saber do hoje e agora. Pensa no futuro.

Já perguntou a você mesmo a respeito da morte dos outros? Já perguntou? E a sua? Já se perguntou? Isso mesmo, trabalhar com a morte é uma experiência dolorosa. A morte provoca até loucura.