‘Não vem para a gente’: Funcionária de Viih Tube reclama de multa em reality polêmico

A governanta Leinha Santana, funcionária dos influenciadores Viih Tube e Eliezer, utilizou suas redes sociais para criticar o acordo firmado entre o casal e o Ministério Público do Trabalho devido ao polêmico reality As Patroas. Em um vídeo publicado no Instagram na última quarta-feira, 29, ela afirmou que os empregados não receberão nenhuma parte da indenização de R$ 350 mil fixada pelo órgão, e reclamou de um suposto prejuízo para os participantes do programa.

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“Não vem nenhum real para a gente”, disse Leinha. “Desde que deu ruim, que aconteceu o que aconteceu com o reality, eu vim aqui e disse a vocês que ninguém estava nos obrigando a nada, que nós estávamos participando por livre e espontânea vontade, mas vocês não deram ouvido. (…) A gente se prejudicou, porque não ganhou nem o reality e nem as coisas (recompensas que seriam oferecidas no programa) por algo que não é verdade”, completou.

Anunciado no final de junho, o reality show As Patroas imediatamente atraiu críticas do público, com muitos questionando a exposição dos funcionários e o fato de a relação de trabalho ser transformada em entretenimento. Criada por Viih e Eliezer, a produção seria estrelada pelos 11 funcionários da mansão dos famosos, que cumpririam provas para ganhar um prêmio de R$ 20 mil.

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