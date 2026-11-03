‘Mogging’: conheça a gíria eleita palavra do ano pelo dicionário Collins

O dicionário Collins elegeu a gíria mogging como palavra do ano de 2026, conforme anunciado nesta terça-feira, 3. Popularizado nas redes sociais entre os jovens da geração Z, o termo significa ofuscar ou superar alguém, especialmente em aparência, confiança ou status, e teria aumentado 210% neste ano. Na semana passada, o site Dictionary.com escolheu “Maxxing” como palavra do ano.

A teoria é que a expressão tenha se originado do acrônimo AMOG, que significa alpha male of the group (“macho alfa do grupo”, na tradução), e surgiu por volta de 2016 em comunidades de fisiculturismo, antes de se espalhar por fóruns ligados à chamada manosfera. Com o tempo, ganhou um sentido mais amplo e passou a ser usada de forma irônica ou bem-humorada para descrever situações em que alguém se destaca em relação a outra pessoa – “fulano moggou sicrano”, aplicando em uma frase. Isso sem pressupor, necessariamente, a existência de uma competição declarada.

“Está por toda parte. Adolescentes ‘mog’ atletas de elite, um novo videogame ‘mog’ um antigo favorito, e o pão de fermentação natural do seu amigo ‘mog’ o pão que você passou o fim de semana inteiro fermentando. Basicamente, se alguém ou algo fez você parecer um pouco inferior em comparação, você foi ‘mogged'”, exemplificou a publicação.

Entre os outros termos que disputaram o título estão “bixie”, corte de cabelo entre o bob e o pixie; “ghost jobs”, vagas de emprego anunciadas sem intenção de contratação; e “P(doom)”, a “probabilidade da desgraça” num cenário em que a inteligência artificial provocaria o colapso da civilização humana. A lista também inclui “carspreading”, sobre a tendência de carros cada vez maiores; “fricy”, combinação de sabores frutados e picantes; e “friendslop”, jogos independentes de baixo orçamento feitos para jogar com amigos.

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A palavra “Manchesterismo” figura na relação como filosofia política associada ao primeiro-ministro do Reino Unido Andy Burnham: o termo remete à descentralização do poder e à combinação de crescimento econômico com progresso social. As mudanças climáticas também inspiraram termos como firewave (“onda de fogo”), que descreve a ocorrência de vários incêndios florestais em curto intervalo, enquanto “pausa para hidratação” ganhou destaque com a interrupção adotada nas partidas da Copa do Mundo.

“Se 2026 nos ensinou alguma coisa, é que superar os outros pode assumir muitas formas, mas um pouco de resiliência – e um pouco de diversão – pode ser a chave para o sucesso”, resume a publicação.

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