🔥 Black Friday começou! Assine Revista Impressa pelo mesmo preço do Digital Premium e aproveite o menor preço do ano!
Comportamento

‘Mogging’: conheça a gíria eleita palavra do ano pelo dicionário Collins

Popularizada nas redes sociais pelos jovens, a expressão descreve situações em que alguém ofusca outra pessoa e reflete a cultura de comparação na internet

Por Gabriela Caputo 3 nov 2026, 16h55 | Atualizado em 3 nov 2026, 17h02
Ilustração de uma mulher com cabelo curto e escuro, vestindo top cropped e calça, tirando uma selfie com um celular branco. Ao fundo, um quadro vermelho com uma pintura de uma mulher de cabelo comprido e escuro, braços cruzados. No canto superior esquerdo, o texto WORD of the YEAR 2026. No canto inferior direito, a hashtag #CollinsWOTY
Dicionário Collins anuncia "mogging" a palavra do ano de 2026 - banner mostra mulher fazendo uma selfie diante de um retrato da Mona Lisa, em ilustração que brinca com a comparação de aparências. (Collins English Dictionary/Divulgação)
Continua após publicidade
‘Mogging’: conheça a gíria eleita palavra do ano pelo dicionário Collins Priorize VEJA no Google

O dicionário Collins elegeu a gíria mogging como palavra do ano de 2026, conforme anunciado nesta terça-feira, 3. Popularizado nas redes sociais entre os jovens da geração Z, o termo significa ofuscar ou superar alguém, especialmente em aparência, confiança ou status, e teria aumentado 210% neste ano. Na semana passada, o site Dictionary.com escolheu “Maxxing” como palavra do ano.

A teoria é que a expressão tenha se originado do acrônimo AMOG, que significa alpha male of the group (“macho alfa do grupo”, na tradução), e surgiu por volta de 2016 em comunidades de fisiculturismo, antes de se espalhar por fóruns ligados à chamada manosfera. Com o tempo, ganhou um sentido mais amplo e passou a ser usada de forma irônica ou bem-humorada para descrever situações em que alguém se destaca em relação a outra pessoa – “fulano moggou sicrano”, aplicando em uma frase. Isso sem pressupor, necessariamente, a existência de uma competição declarada.

“Está por toda parte. Adolescentes ‘mog’ atletas de elite, um novo videogame ‘mog’ um antigo favorito, e o pão de fermentação natural do seu amigo ‘mog’ o pão que você passou o fim de semana inteiro fermentando. Basicamente, se alguém ou algo fez você parecer um pouco inferior em comparação, você foi ‘mogged'”, exemplificou a publicação.

Entre os outros termos que disputaram o título estão “bixie”, corte de cabelo entre o bob e o pixie; “ghost jobs”, vagas de emprego anunciadas sem intenção de contratação; e “P(doom)”, a “probabilidade da desgraça” num cenário em que a inteligência artificial provocaria o colapso da civilização humana. A lista também inclui “carspreading”, sobre a tendência de carros cada vez maiores; “fricy”, combinação de sabores frutados e picantes; e “friendslop”, jogos independentes de baixo orçamento feitos para jogar com amigos.

Siga
Continua após a publicidade

A palavra “Manchesterismo” figura na relação como filosofia política associada ao primeiro-ministro do Reino Unido Andy Burnham: o termo remete à descentralização do poder e à combinação de crescimento econômico com progresso social. As mudanças climáticas também inspiraram termos como firewave (“onda de fogo”), que descreve a ocorrência de vários incêndios florestais em curto intervalo, enquanto “pausa para hidratação” ganhou destaque com a interrupção adotada nas partidas da Copa do Mundo.

“Se 2026 nos ensinou alguma coisa, é que superar os outros pode assumir muitas formas, mas um pouco de resiliência – e um pouco de diversão – pode ser a chave para o sucesso”, resume a publicação.

Continua após a publicidade

Publicidade
TAGS:
Comportamento
Internet
Redes Sociais
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Veja

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Superinteressante

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Você RH

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

VEJA + ESTADÃO DIGITAL

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Capa da revista Veja com um homem e um celular sobreposto a um notebook exibindo um site de notícias, com fundo escuro e a palavra BLACKFRIDAY repetida
ECONOMIZE ATÉ 92% OFF

Digital Essencial

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 1,99/mês
BLACK FRIDAY CHEGOU

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Premium (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).