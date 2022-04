Melhor cervejaria do Brasil, Alem Bier aposta em rótulos ousados

Os fanáticos pelos experimentos mais ousados no universo da cerveja artesanal já tinham a Alem Bier no radar. Afinal, a empresa de Flores da Cunha, no Rio Grande do Sul, vem lançando rótulos que mesclam estilos tradicionais com experiências de fermentação espontânea, envelhecimento em barricas e flertam com os limites entre vinho e cerveja. Mas desde que foi eleita a melhor cervejaria do Brasil no Concurso Brasileiro de Cervejas deste ano e voltou para casa com 10 medalhas, seu nome ficou conhecido no país inteiro e a demanda disparou.

A cervejaria nasceu oficialmente em 2017, mas sua história é mais antiga e remonta à origem da Vinícola Monte Reale, fundada em 1973 pelo avô de Carlo Mioranza, sommelier da Alem Bier e um dos sócios da empresa. Há décadas, a vinícola produz rótulos de uvas tradicionais e bastante adaptadas ao terroir do sul do Brasil, como merlot e moscato giallo, além de outras variedades, mais raras, como a arinarnoa (um cruzamento entre tannat e cabernet sauvignon).

Em 2016, o pai de Carlo Mioranza participou de uma feira e viu uma brassagem ao vivo feita por cervejeiros de Bento Gonçalves e voltou maravilhado, decidido a começar a produzir cerveja. E assim fez. A família chamou Fernando e Carlo Lapolli, os especialistas responsáveis pela Cervejaria Blumenau, para desenvolver um portfólio.

“Começamos com oatmeal stout, pilsen, IPA, estilos mais tradicionais”, conta Carlo Mioranza. “Mas por conta da vinícola, com seu livre acesso a madeiras e leveduras, logo a produção seguiu para um caminho de culturas selvagens”, afirma o sommelier. Um rótulo, feito com mosto de uva moscato e brettanomyces, uma levedura associada a receitas ácidas, ganhou medalha de ouro em um concurso em Blumenau. E, assim, a estratégia de ousar ainda mais nos rótulos começou a ganhar força.

“Montamos uma sala de envase especial para as cervejas especiais. Por usarem leveduras selvagens, elas não podem entrar em contato com o resto da produção”, conta Mioranza. Foi um investimento de cerca de R$ 500 mil em infraestrutura, mas que valeu a pena dado o interesse crescente pela cervejaria e suas experimentações. “São todas cervejas de guarda, de alto valor agregado e feitas com nossa levedura exclusiva”, diz o sommelier.

Entre as novidades atualmente disponíveis no site da cervejaria está a Faun of the Vines, uma belgian strong dark ale fermentada com levedura de vinho tinto fino, a Caixa de Pandora, uma colaboração com a cervejaria Devaneio do Velhaco que leva uva sauvignon blanc na receita, e a Barleywine Ancellotta, envelhecida por 12 meses em barril de carvalho francês de vinho ancellotta. Mas há mais novidades a caminho.

Para o segundo semestre a Alem Bier deve lançar um clube de assinatura. A proposta é trabalhar com séries específicas. Uma delas será voltada para receitas que levam uvas tradicionalmente italianas. Outra será dedicada a bebidas envelhecidas em barricas de brandy. O projeto deveria ter saído antes, mas a pandemia atrasou os planos e a reforma da sala de envase está sendo concluída agora. “O primeiro envase do ano será uma loucura. Temos muita coisa pronta, mas não vamos lançar de uma vez”, diz Mioranza. As novidades serão vendidas no e-commerce da marca, e a vinícola e a cervejaria estão abertas para visitação. “De segunda a segunda oferecemos um farto almoço típico italiano, para comer à vontade”, diz o sommelier.