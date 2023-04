Morre Mary Quant, estilista que popularizou a minissaia nos anos 1960

A estilista britânica Mary Quant, famosa por popularizar a minissaia na década de 1960, morreu na manhã nesta quinta-feira, 13, aos 93 anos. A informação foi dada pela família à agência de notícias PA. “Mary morreu pacificamente em casa, em Surrey, Reino Unido, nesta manhã”.

Considerada uma das criadoras da minissaia – alguns historiadores atribuem a ela, que encurtou as saias em suas coleções da icônica loja Bazaar, outros, contudo, dão o crédito ao estilista francês André Courrèges que, na mesma época, também apostou no novo comprimento com seu design futurista – Mary ficou conhecida por seu estilo moderninho, que virou sinônimo fashion da chamada Swinging London, a Londres fervilhante dos Beatles e dos Rolling Stones que consagrou ao mundo a febre cultural juvenil, a moda prêt-à-porter e, claro, o rock inglês.

“Ela era uma das estilistas mais reconhecidas internacionalmente do século 20 e uma inovadora notável”, disse a família, em declaração. Realmente. Além das minissaias, Mary também ajudou a potencializar a meia colorida e as hot pants, em roupas coloridas e confortáveis entre as mulheres jovens, que segundo a própria, “estavam cansadas de usar as mesmas coisas que suas mães”.

Mary nasceu em 1930, em Londres. Filha de professores, ela começou a diminuir as suas próprias saias de uniforme escolar. Na década de 1950, ela se formou em Artes na Goldsmiths College e ingressou na moda por meio de uma chapeleira, de quem foi aprendiz. Ao começar a criar suas próprias peças, inaugurou a Bazaar em 1955, no Chelsea.