Mark Zuckerberg compra castelo na Irlanda e ganha endereço de US$ 20 milhões

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Mark Zuckerberg e Priscilla Chan são os novos proprietários de Strancally Castle, uma mansão gótica na Irlanda, avaliada entre 20 e 30 milhões de euros. A propriedade de 178 hectares, construída em 1830, servirá como base para a família no país, onde a Meta mantém sua sede internacional. O castelo tem um rico passado político e foi cuidadosamente restaurado.

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Para quem já tem uma casa em praticamente qualquer lugar do mundo, comprar um castelo pode parecer mais uma questão de escala. Mark Zuckerberg, porém, acaba de elevar um pouco a régua. O fundador e CEO da Meta e sua mulher, Priscilla Chan, são os novos proprietários de Strancally Castle, uma mansão em estilo gótico cercada por 178 hectares no condado de Waterford, na Irlanda.

A propriedade foi adquirida em uma negociação privada, sem divulgação oficial do valor. Estimativas publicadas pelo Irish Times colocam o negócio entre 20 milhões e 30 milhões de euros. O imóvel será usado pela família Zuckerberg como uma espécie de base para suas temporadas no país, onde a Meta mantém sua sede internacional. “Mark e sua família estão animados para continuar cuidando desta casa histórica e esperam passar tempo na Irlanda”, afirmou um porta-voz da família.

Um castelo com passado político

Construído em 1830 para John Keily, então deputado conservador britânico, Strancally foi projetado pelos arquitetos James e George Richard Pain, conhecidos por trabalhos de grande porte na Irlanda. A construção foi concebida em uma escala pouco discreta — a ponto de ser necessária uma caminhada de quatro minutos e meio para percorrer a distância entre a sala de jantar e a cozinha.

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O conjunto combina arenito e calcário e tem uma aparência deliberadamente austera. O National Built Heritage Service, órgão irlandês dedicado à preservação do patrimônio arquitetônico, descreve esse aspecto sombrio da construção ao destacar a qualidade da alvenaria e do trabalho em pedra.

A história recente da propriedade também inclui um capítulo de preservação. No início dos anos 2000, Michael Alen-Buckley, cofundador da gestora de investimentos londrina RAB Capital, e sua mulher, Giancarla, ligada à família proprietária do grupo hoteleiro Rocco Forte, compraram Strancally e conduziram uma ampla restauração.

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Depois de cerca de 25 anos, os antigos proprietários deixaram o castelo afirmando que esperam que os novos donos deem continuidade ao trabalho de conservação. Em comunicado, disseram estar satisfeitos com a intenção da família Zuckerberg de seguir investindo na manutenção da propriedade e de fazê-lo de maneira sustentável.

O novo vizinho da tecnologia

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Strancally não é o único endereço histórico a despertar o interesse dos bilionários da tecnologia e dos negócios. O vale do Blackwater, onde fica a propriedade, reúne outros grandes estates irlandeses.

Em 2024, o empresário britânico James Dyson comprou Ballynatray House, outra propriedade histórica da região. Já John Collison, cofundador da plataforma de pagamentos Stripe, adquiriu em 2021 a Abbey Leix, uma extensa propriedade no condado de Laois.

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No caso de Zuckerberg, o novo refúgio irlandês acrescenta um detalhe curioso à sua já impressionante coleção de bens. Avaliado na faixa de dezenas de milhões de euros, o castelo custaria cerca de um décimo do valor estimado de seu superiate de 387 pés. É, portanto, mais do que uma casa de campo – Só com torres, 178 hectares e quase dois séculos de história.