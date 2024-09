Marca japonesa favorita de Lady Gaga, Comme Des Garçons abre primeira loja no Brasil

Rainha dos looks extravagantes, Lady Gaga é uma das maiores fãs da marca japonesa Comme Des Garçon, especialmente os mais estruturados e de cores vibrantes. Rihanna é outra estrela que, sem medo de ousar, vez ou outra aparece com um modelo de lá. Beyoncé já prefere apostar nessas criações em editoriais de moda, no intuito de causar efeitos de impacto fora do convencional.

A última da grife, porém, nada tem a ver com a construção de suas roupas diferentes. A novidade, é que pela primeira vez, terá uma loja no Brasil, a ser inaugurada em maio de 2025 no Shopping Iguatemi, em São Paulo.

Completamente distinta das grifes de luxo ou comerciais, a Comme Des Garçon traz uma moda vanguardista, baseada na desconstrução, que incentiva a sair da zona de conforto. Por isso (e por muitos), às vezes, pode parecer estranha, excêntrica e até bizarra, mas que é fruto da infinita criatividade e curiosidade da estilista Rei Kawakubo. “Curiosidade é ser interessado e aberto, inesperado, pesquisar, procurar por algo novo”, disse.

Movimento em Paris e homenagem em NY

Nascida em Tóquio, em 1942, Rei é formada em filosofia, arte e literatura pela Universidade de Keio, mas desde cedo trabalha com tecidos. Em 1967, começa a fazer roupas por não encontrar uma adequada para um editorial. Dois anos depois, funda a Comme Des Garçons e abre sua primeira loja em 1973, no badalado distrito de Minami-Aoyama.

Na década de 1980, foi o principal expoente do movimento japonista em Paris, chocando os críticos com uma coleção desconstruída, cheia de volumes e toda preta, chamada “Hiroshima chic”, desfilada em 1981, durante a semana de moda da capital francesa, considerada o berço da moda.

O trabalho de Rei é tão relevante que em 2017, foi homenageada com a exposição “Rei Kawakubo/ Comme Des Garçons: Art of the In-Between”, que reuniu 120 criações da marca no Metropolitan Museum of Art, em Nova York, e consequentemente teve sua criadora como tema do baile anual de gala da instituição. “Uma das estilistas mais importantes e influentes dos últimos quarenta anos”, atestou Andrew Bolton, curador do museu.