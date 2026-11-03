Mãe de Marina Ruy Barbosa reage após críticas à filha

Gio Ruy Barbosa, mãe da atriz Marina Ruy Barbosa, se manifestou sobre a troca de farpas entre a filha e a atriz Luma Costa. O desentendimento entre as duas ocorre em meio a uma onda de ataques sofridos pela ruiva devido a supostas divergências políticas.

“As duas são bem-sucedidas, cada uma na sua vida! Vamos em frente, minha gente! Que tenhamos paz e que elas sejam felizes. Amo a família dela”, escreveu Gio. Marina e Luma são amigas de longa data, quando se conheceram nos bastidores da novela Começar de Novo, da Globo, em 2004.

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