Leonardo ‘desinchou’ após ficar sem álcool? Médicos explicam o que acontece no corpo

O cantor Leonardo voltou a beber álcool depois de passar quase um mês sem consumir a bebida e chamou atenção pela mudança no corpo neste período. Em um comentário, Ana Castela, sua ex-nora, brincou que o sertanejo havia “desinchado”. Em resposta, ele entrou na brincadeira e questionou: “Por acaso eu estava inchado?”. A observação, no entanto, tem uma explicação médica. Segundo especialistas, ficar algumas semanas sem consumir bebidas alcoólicas pode, de fato, reduzir o inchaço e provocar mudanças visíveis no corpo.

De acordo com a coloproctologista Aline Amaro, a sensação de “desinchar” depois de algumas semanas sem beber pode estar relacionada principalmente à melhora da hidratação, do funcionamento do aparelho digestivo e à redução da distensão abdominal. O álcool interfere no equilíbrio de líquidos do corpo e também pode irritar o estômago e o intestino. “Há menos distensão abdominal causada pelas bebidas, menor ingestão de calorias líquidas e, muitas vezes, redução do consumo de alimentos salgados e muito calóricos que costumam acompanhar o álcool”, explica a médica à coluna GENTE.

O clínico geral João Lucas, da Tivolly Medicina Integrada, acrescenta que o álcool também costuma estar associado a refeições mais calóricas e ricas em sal, além de bebidas que podem aumentar a sensação de estufamento. Com a interrupção do consumo, parte desses efeitos pode desaparecer. Isso ajuda a explicar mudanças perceptíveis no rosto e na barriga. Há ainda um fator calórico. Cada grama de álcool fornece cerca de sete calorias. Assim, para quem bebia regularmente, simplesmente retirar as bebidas da rotina pode representar uma redução significativa na ingestão calórica. O efeito pode ser maior porque o álcool frequentemente vem acompanhado de petiscos e refeições mais calóricas.

“Dependendo da quantidade que a pessoa bebia, simplesmente retirar a bebida pode representar uma redução importante de calorias. Além disso, é muito comum que o álcool venha acompanhado de petiscos, refeições mais calóricas ou alimentação fora de horário. Então, quando a pessoa deixa de beber, acaba reduzindo não apenas as calorias da bebida, mas muitas vezes também as calorias que estavam associadas àquele hábito”, esclarece o médico.

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O que acontece depois de 30 dias sem beber?

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O período de um mês pode produzir outras mudanças no organismo. De acordo com os médicos, algumas pessoas podem apresentar melhora da pressão arterial, do sono e de marcadores relacionados ao funcionamento do fígado. No órgão, a interrupção do álcool pode reduzir a gordura acumulada em casos de esteatose relacionada ao consumo da bebida. “A gordura acumulada no fígado relacionada ao álcool pode começar a diminuir em poucas semanas, especialmente quando ainda não existe uma doença hepática avançada”, pontua Aline.

O sono também pode melhorar. “Apesar de algumas pessoas terem a impressão de que o álcool ajuda a dormir, ele piora a qualidade do sono e interfere nas fases necessárias para um descanso adequado. Ao parar de beber, algumas pessoas passam a acordar mais descansadas e relatam maior disposição durante o dia”, diz a médica.

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Ainda assim, os médicos destacam que 30 dias não são suficientes para reverter todos os efeitos de anos de consumo. Alterações mais avançadas do fígado, como fibrose e cirrose, exigem acompanhamento e períodos muito maiores de abstinência, e nem sempre são completamente reversíveis. “Eu não encararia os 30 dias como uma licença para ficar sem beber e depois voltar ao mesmo padrão anterior. É mais interessante enxergar esse período como uma oportunidade de avaliar o quanto o álcool estava interferindo na saúde e, a partir daí, decidir por uma redução sustentada ou pela abstinência, de acordo com o perfil de cada pessoa”, afirma o clínico geral.

E quando a pessoa volta a beber?

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O organismo não fica “protegido” contra os efeitos do álcool depois de um mês sem consumir a bebida. Ao voltar a beber, alterações no sono, na hidratação e no funcionamento do aparelho digestivo podem reaparecer rapidamente, dependendo da quantidade ingerida. “Isso não significa que uma única ocasião em que a pessoa bebeu anula tudo o que aconteceu naquele mês. O impacto dependerá principalmente da quantidade, da frequência e do padrão de consumo a partir dali. Se a pessoa volta exatamente ao hábito anterior, tende também a voltar progressivamente aos mesmos efeitos e riscos”, alerta Aline.