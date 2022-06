Leonardo Del Vecchio, bilionário dono da Ray Ban, morre aos 87 anos

Leonardo Del Vecchio, empresário e bilionário italiano fundador da Luxottica, controladora de marcas de luxo como Ray Ban, Oakley e Alain Mikli, entre outras, morreu nesta segunda-feira (27), aos 87 anos. A causa da morte não foi divulgada.

Del Vecchio é um exemplo de empreendedorismo na Itália. Nasceu em 1935, em Milão, e foi deixado em um orfanato aos sete anos. Seu pai havia morrido antes de seu nascimento e sua mãe não tinha condições de sustentar os cinco filhos. Se tornou aprendiz em uma empresa de ferramentas, mas logo usou suas habilidades para criar armações de óculos. Em 1961, aos 25 anos, fundou a Luxottica, que se tornaria a maior potência do setor de óticas no mundo.

Sua companhia adotou um modelo verticalizado de design, produção e distribuição de marcas próprias de luxo, como Vogue Eyewear, Persol, Oliver Peoples e as já citadas Ray Ban, Oakley e Alain Mikli. Também produz armações para óculos de grau para grifes como Giorgio Armani, Burberry, Bulgari, Chanel, Coach, Dolce&Gabbana, Ferrari, Michael Kors, Prada, Ralph Lauren, Tiffany & Co., Valentino e Versace.

Em 2017, a empresa anunciou uma fusão com a francesa Essilor, e o negócio foi aprovado pelas autoridades europeias. A holding EssilorLuxottica nasceu oficialmente em 1º de outubro de 2018 com um valor de mercado de aproximadamente US$ 70 milhões e mais de um quarto do total de vendas globais do setor de ótica. Tem 140 mil funcionários e opera em 150 países.

Com uma fortuna de US$ 24,1 bilhões, Del Vecchio era a segunda pessoa mais rica da Itália, e ocupa a 54ª posição no ranking global.