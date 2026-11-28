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O icônico ‘vestido da vingança’ de Lady Di vai a leilão por até 300 mil dólares. Mais que ousadia, a peça simbolizou a autonomia de Diana e sua maestria em transformar o guarda-roupa em manifesto. Entenda como o visual mudou a história da monarquia e segue inspirando a moda até hoje.

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Em 29 de junho de 1994, o então príncipe de Gales — hoje rei Charles III — admitiu sua infidelidade na TV britânica, menos de dois anos após a separação escandalosa da princesa Diana (1961-1997). Como quem se recusa a caber no rótulo da mulher traída, acuada e vulnerável, Diana apareceu naquela mesma noite em um evento da Serpentine Gallery, em Londres, com um look da estilista grega Christina Stambolian que transbordava segurança e autonomia. De seda preta e chiffon, justo ao corpo, decotado e com saia acima dos joelhos, o modelo destoava da discrição habitual dos figurinos da realeza. Assim nasceu o célebre revenge dress, ou vestido da vingança, da humilhada nora de Elizabeth II. A peça vai a leilão pela Sotheby’s em 9 de dezembro, com estimativa de venda entre 150 000 e 300 000 dólares (em valores de hoje, de 886 000 reais a quase 1,8 milhão). Mais que um episódio isolado, o lance cristalizou a posição dela como ícone de estilo, numa transformação que vinha acontecendo desde que ela entrou para a família real — e cujo impacto perdura, quase trinta anos depois de sua morte.

O vestido volta ao mercado pela primeira vez desde 1997, quando Diana, poucos meses antes de morrer, vendeu 79 itens de seu guarda-roupa num leilão beneficente em Nova York, para arrecadar fundos para instituições de combate ao câncer e à aids. Foi arrematado na época por mais de 39 000 libras, ou 300 000 reais de hoje. O modelito, símbolo de independência e reposicionamento público, está longe de ser um ponto fora da curva. Ao longo dos anos, Diana havia construído um repertório próprio, que acompanhava sua conversão de jovem princesa em uma mulher mais segura de suas escolhas. Se no começo predominavam os conjuntos românticos, babados e silhuetas volumosas que respeitavam os códigos tradicionais da monarquia, ela aos poucos passou a experimentar e a trabalhar com estilistas de olhar mais ousado, como Catherine Walker, Bruce Oldfield e Gianni Versace.

Tratada hoje como uma verdadeira diva pop — ela era, aliás, amiga de Elton John e George Michael —, Diana ostentava uma versatilidade fashion que ajudou a eternizar sua imagem. Em 1985, protagonizou uma cena glamourosa ao dançar com John Travolta na Casa Branca usando uma peça azul de veludo do estilista Victor Edelstein, num momento digno de fantasia de Hollywood. Longe dos salões de gala, também antecipava tendências que até hoje dominam o estilo contemporâneo: seu singelo visual de academia virou referência para o athleisure, décadas antes de o termo se popularizar. Já o suéter com uma única ovelha negra em meio a outras brancas, usado em 1981, ganhou interpretações sobre o lugar de Diana na família real — e foi leiloado por 1,1 milhão de dólares em 2023. Ele demonstra que, mais que fazer moda, Diana era craque em mensagens: as roupas continham manifestos sobre seu estado de espírito.

Sua relação com a moda era, de fato, muito consciente. Segundo o estilista Jasper Conran, ela costumava se perguntar: “Que mensagem vou transmitir?”. Catherine Walker, uma de suas principais colaboradoras, chegou a dizer: “Diana não se vestia para a crítica de moda. Como a mulher mais fotografada da história, escolhia suas roupas pensando em um público muito amplo — e, com isso, tocava muitos corações”. Ela sabia que suas aparições gerariam especulações sem fim — ainda mais nos anos de crise de seu casamento com o príncipe e de tensões com a realeza.

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Seu legado na moda persiste e hoje é revisitado por celebridades e marcas: Hailey Bieber recriou para a Vogue as fotos célebres da princesa em roupas de academia, enquanto Georgina Rodríguez, esposa de Cristiano Ronaldo, usou no Met Gala 2025 uma releitura do slip dress de Galliano usado por Diana em 1996. É inquestionável: são poucas as figuras que conseguiram transformar o próprio armário em imagens tão reconhecíveis. O revenge dress é apenas o exemplo mais emblemático dessa história. Elegante e irreverente, Diana dizia muito sem precisar abrir a boca. Por vezes, bastava uma única peça para a princesa, silenciada pelas convenções da monarquia, ir à desforra.

Um guarda-roupa explosivo

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Ovelha negra da família

Suéter vermelho da Warm & Wonderful, com ovelhas brancas e uma única preta: usado com timidez em 1981, carregava um protesto claro

Publicado em VEJA de 27 de novembro de 2026, edição nº 3023