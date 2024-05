Katy Fake: Imagens de Katy Perry no MET Gala foram feitas por IA

Katy Perry virou um dos assuntos mais comentados do MET Gala, evento dos mais importantes da moda, nesta segunda-feira, 6, mesmo sem ter ido ao Metropolitan Museum of Art, em Nova York. Explica-se: a cantora viralizou por conta de algumas montagens feitas com inteligência artificial (IA), em que aparecia com um vestido volumoso e cheio de flores no red carpet do evento.

Pelo look exuberante e, que, de certa forma se enquadraria no tema “Sleeping Beauties: Reawakening Fashion” (“Belas Adormecidas: Despertando a Moda”), que celebrou as peças raras do acervo do museu, a imagem confundiu as pessoas que compartilharam a esmo o look de Katy, com alguns a elegendo, inclusive, como “uma das mais bem vestidas da noite.”

A fake news chegou até a cantora, que confirmou em seu Instagram não ter ido ao evento porque estava trabalhando. Na rede social, ela conta ainda que até sua mãe caiu na pegadinha. “Não sabia que você ia ao MET. Que lindo vestido!”, escreveu a mãe. Ela disse para a mãe ficar ligada: “A inteligência artificial te pegou.”