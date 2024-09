Kamala Harris brilhou durante premiação. E não foi só pelo discurso…

Em um vestido preto, inteiro de lantejoulas, Kamala Harris literalmente brilhou no último sábado, 14, durante o prêmio Phoenix, oferecido anualmente pela Congressional Black Caucus Foundation (CBC), em Washington, que reconhece indivíduos que fizeram contribuições significativas para a sociedade americana.

Mas não apenas pela posição de vice-presidente dos Estados Unidos e candidata à presidência ou por discursar ao lado de Joe Biden, atual líder do país, e sim pela acertada escolha do criador do look: LaQuan Smith, um designer negro americano em ascensão.

Considerando que a noite tinha o claro objetivo de destacar a excelência negra em todas as formas, o vestido brilhante caiu como uma luva para a candidata, que se eleita, será a primeira mulher negra a comandar os EUA.

Com um decote alto e arredondado, o modelo também propôs equilíbrio entre o convencional e o comemorativo, seguindo a linha de campanha da própria Kamala, que ora escolhe ternos tradicionais de tons sóbrios, de marcas como Carolina Herrera ou Chloé, ora opta pela informalidade, com jeans e tênis.

Ao escolher um vestido todo brilhante e, naquele momento, se afastar de seus trajes característicos, porém, a candidata democrata tornou sua mensagem ainda mais significativa. Afinal de contas, os americanos a quem Harris se dirigia, estavam com seus olhares direcionados a ela (e, goste ou não, em sua roupa). Assim, seu look serviu como um tributo patriótico.

“O Congressional Black Caucus serviu como a consciência da nossa nação, e como uma orgulhosa ex-membro da CBC, sei que a América depende dos líderes nesta sala, não apenas para uma consciência, mas para uma visão”, disse Kamala, em discurso. “Agora o bastão está em nossas mãos. Eu realmente acredito que a América está pronta para virar a página da política de divisão e ódio”, completou a democrata, que mais uma vez usou a moda a seu favor para transmitir uma poderosa mensagem política.

Veja o look de Kamala Harris: