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Comportamento

José de Abreu reage a desabafo de Juliano Cazarré após críticas

Ator de 80 anos se envolveu em troca de farpas com colega conservador

Por Flávio Monteiro 14 set 2026, 13h22 | Atualizado em 14 set 2026, 13h23
José de Abreu
O ator José de Abreu (João Miguel Júnior/TV Globo)
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José de Abreu reage a desabafo de Juliano Cazarré após críticas Priorizar nos meus resultados Google

O ator José de Abreu se manifestou sobre a troca de farpas entre Juliano Cazarré e Eduardo Moscovis. Em um vídeo publicado nas redes sociais no último domingo, 13, o artista, de 80 anos, chamou Cazarré de “reacionário” e afirmou que o colega estaria tentando “regredir”, em uma crítica que também fez referência ao comportamento religioso do ator.

A discussão pública entre Cazarré e Moscovis teve início após uma entrevista concedida por Cazarré à GloboNews, na qual afirmou que o número de homens mortos é superior ao de feminicídios. Na última segunda-feira, 7, Moscovis voltou a comentar o episódio e disse se indignar com a declaração. “Não tem princípio de conversa sobre isso”, afirmou o ator em entrevista a um canal no YouTube.

Cazarré reagiu às críticas na sexta-feira, 11, com um longo desabafo publicado nas redes sociais. Embora não tenha citado nomes, o texto fazia referência a Moscovis. “Vem um cidadão, um colega de profissão meu, falar que o problema é que eu disse um número que os homens matam. O problema não é esse. Se você está tão bravo com o número de assassinatos de mulheres, em vez de você vir reclamar do Cazarré, que é um cara sozinho, que não pode se defender, que toda hora vocês querem queimar mais a p*** do meu filme, por que você não reclama do Ministro da Justiça?”, disse.

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A troca de declarações levou José de Abreu a entrar na discussão e criticar o argumento apresentado por Cazarré. “Você junta todos os homens que morrem em todos os campos do morticínio de homens, né? Até mortes por polícia, latrocínios e acidentes, e compara com o número de feminicídios, o que é uma coisa completamente diferente”, afirmou.

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