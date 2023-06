Inspirado em espumantes clássicos, primeiro rótulo inglês chega ao Brasil

O Reino Unido ocupa uma posição curiosa no mundo do vinho. É o segundo maior importador do planeta, atrás apenas dos Estados Unidos. É também um importante centro de produção de conhecimento sobre a bebida, como indica a quantidade de profissionais certificados com o título Master of Wine, o mais cobiçado e difícil de conseguir: 195, de um total de 414 espalhados pelo mundo (os EUA, por exemplo, têm “só” 57). Mas não é exatamente associado à produção de grandes rótulos. A situação, aos poucos, está mudando. A tecnologia, o conhecimento de diversos produtores e as mudanças climáticas têm feito com que a região, mais fria que o ideal, passasse a ser conhecida por seus espumantes.

É o caso do Gusbourne Exclusive Release Brut, primeiro rótulo inglês a ser importado para o Brasil. Produzido em West Sussex, no sul do país, é um blend das três uvas clássicas usadas na produção dos espumantes de Champagne: pinot noir, chardonnay e pinot meunier. A inspiração francesa também está no método de produção, conhecido como tradicional, ou champenoise. O vinho passa por duas fermentações, uma em grandes barricas e outra em garrafa, e o resultado é uma bebida de maior complexidade.

O portfólio da Gusbourne é extenso e inclui alguns espumantes, incluindo uma versão rosé e outro com indicação da safra em que foi produzido, uma série de vinhos tranquilos (sem borbulhas), como um chardonnay produzido com leveduras nativas da região, um rosé e um monovarietal pinot noir, além de edições limitadas. Por enquanto, o Exclusive Release Brut será o único espumante da vinícola comercializado no Brasil.

O Exclusive Release Brut foi criado durante a pandemia como forma de apresentar o trabalho da Gusbourne a um novo público. No Reino Unido, é vendido em supermercados por um preço mais acessível, capaz de competir com outros vinhos importados de qualidade semelhante. O rótulo recebeu o troféu de melhor espumante vintage inglês pela safra 2018 no International Wine Challenge de 2022.

Cada garrafa custa R$ 499 no e-commerce Divvino.