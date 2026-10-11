OFERTA 10.10! Revista impressa com o MENOR PREÇO DO ANO! 🤑 Assine agora!
Comportamento

Influenciadores apostam em produtos simples a preços altos para ‘vender’ saúde

De salada a pirulito sem açúcar, vale tudo para 'vender saúde' nas redes

Por Tatiana Moura 11 out 2026, 10h00 | Atualizado em 11 out 2026, 10h04
Duas mulheres sorrindo. À esquerda, uma mulher loira de blusa rosa segura um wrap verde na frente do olho, com a boca aberta. À direita, uma mulher morena de cabelo longo e blusa rosa com detalhes circulares sorri para a câmera
Sofia Bresser e Antonela Braga  (Redes sociais/Instagram)
Continua após publicidade
Influenciadores apostam em produtos simples a preços altos para ‘vender’ saúde Priorize VEJA no Google

Há influenciadores que encontram no empreendedorismo uma maneira de lucrar além dos posts fúteis que lotam seus perfis nas redes sociais. Entretanto, o estereótipo se reforça cada vez mais com um novo negócio que oferecem à exaustão. A moda agora é apostar na gastronomia, embalar com o discuso fitness e apresentar produtos caríssimos. A seguir, quatro exemplos dessa tendência de consumo:

Agora a coluna GENTE também está no Instagram. Siga o perfil @veja.gente 

A esposa de Alexandre Negrão, ex-marido de Marina Ruy Barbosa, Elisa Zarur, criou uma ‘salada vertical’. Com quatro opções disponíveis, a mais cara custando 84 reais, vêm com legumes e verduras diversos, acompanhados de uma proteína e um molho. A ideia é que o consumidor misture tudo e coma na própria embalagem, sem precisar transferir para outro pote. Com as taxas de entrega, pode passar de 90 reais uma comida comum. 

Ex-Masterchef, Sofia Bresser decidiu investir em sanduíches saudáveis, com embalagens que encantam o público jovem mesmo sob um preço salgado. A média dos wrapps é de 66 reais. O ingrediente mais caro, e que chama atenção, é a maionese trufada, por 17 reais. Uma das bebidas, pink mirage, custava 39 reais em julho. “A gente não mede esforços para tentar a melhor qualidade de ingredientes”, disse a criadora Sofia Bresser após receber críticas sobre o valor. 

Siga
Continua após a publicidade

Antonela Braga, uma das principais influenciadoras para a geração alpha, criou uma marca de pirulito sem açúcar. O produto é vendido por 80 reais e vem 16 unidades, 4 reais por pirulito. A influenciadora afirma que já faturou milhões com a empresa, em menos de dois anos de funcionamento. Com diferentes sabores, a ideia faz sucesso entre os jovens, mas não passa de uma bala comum sem açúcar. 

Conhecida pelo envolvimento com Benício Huck, filho de Angélica e Luciano Huck, Duda Guerra criou uma empresa de ‘smoothies prontos’. Com diferentes tipos de frutas e castanhas congeladas, misturadas com blend de proteína, a ideia é que o consumidor bata o produto no liquidificador com água e beba. Ao todo são quatro ‘misturas’ de ingredientes, cada um por R$ 25,50, por unidade, e 25g de proteína. Uma besteira sem graça e sem gosto. 

Continua após a publicidade
Publicidade
TAGS:
comida
Gente
Influencers
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

OFERTA 10.10

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Veja

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

OFERTA 10.10

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 2,99/mês

OFERTA 10.10

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 2,99/mês

Superinteressante

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

OFERTA 10.10

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

OFERTA 10.10

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

OFERTA 10.10

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

OFERTA 10.10

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

OFERTA 10.10

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA 10.10

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA 10.10

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

VEJA + ESTADÃO DIGITAL

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA
Domine o fato. Confie na fonte.

15 marcas que você confia. Uma assinatura que vale por todas.

OFERTA 10.10

Digital Premium

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver, + programa de benefícios Prata.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 10,10/mês
ECONOMIZE R$ 325 - 45% OFF

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Premium (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).