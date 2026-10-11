Influenciadores apostam em produtos simples a preços altos para ‘vender’ saúde

Há influenciadores que encontram no empreendedorismo uma maneira de lucrar além dos posts fúteis que lotam seus perfis nas redes sociais. Entretanto, o estereótipo se reforça cada vez mais com um novo negócio que oferecem à exaustão. A moda agora é apostar na gastronomia, embalar com o discuso fitness e apresentar produtos caríssimos. A seguir, quatro exemplos dessa tendência de consumo:

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A esposa de Alexandre Negrão, ex-marido de Marina Ruy Barbosa, Elisa Zarur, criou uma ‘salada vertical’. Com quatro opções disponíveis, a mais cara custando 84 reais, vêm com legumes e verduras diversos, acompanhados de uma proteína e um molho. A ideia é que o consumidor misture tudo e coma na própria embalagem, sem precisar transferir para outro pote. Com as taxas de entrega, pode passar de 90 reais uma comida comum.

Ex-Masterchef, Sofia Bresser decidiu investir em sanduíches saudáveis, com embalagens que encantam o público jovem mesmo sob um preço salgado. A média dos wrapps é de 66 reais. O ingrediente mais caro, e que chama atenção, é a maionese trufada, por 17 reais. Uma das bebidas, pink mirage, custava 39 reais em julho. “A gente não mede esforços para tentar a melhor qualidade de ingredientes”, disse a criadora Sofia Bresser após receber críticas sobre o valor.

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Antonela Braga, uma das principais influenciadoras para a geração alpha, criou uma marca de pirulito sem açúcar. O produto é vendido por 80 reais e vem 16 unidades, 4 reais por pirulito. A influenciadora afirma que já faturou milhões com a empresa, em menos de dois anos de funcionamento. Com diferentes sabores, a ideia faz sucesso entre os jovens, mas não passa de uma bala comum sem açúcar.

Conhecida pelo envolvimento com Benício Huck, filho de Angélica e Luciano Huck, Duda Guerra criou uma empresa de ‘smoothies prontos’. Com diferentes tipos de frutas e castanhas congeladas, misturadas com blend de proteína, a ideia é que o consumidor bata o produto no liquidificador com água e beba. Ao todo são quatro ‘misturas’ de ingredientes, cada um por R$ 25,50, por unidade, e 25g de proteína. Uma besteira sem graça e sem gosto.

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