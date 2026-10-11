Influenciadores apostam em produtos simples a preços altos para ‘vender’ saúde
De salada a pirulito sem açúcar, vale tudo para 'vender saúde' nas redes
Há influenciadores que encontram no empreendedorismo uma maneira de lucrar além dos posts fúteis que lotam seus perfis nas redes sociais. Entretanto, o estereótipo se reforça cada vez mais com um novo negócio que oferecem à exaustão. A moda agora é apostar na gastronomia, embalar com o discuso fitness e apresentar produtos caríssimos. A seguir, quatro exemplos dessa tendência de consumo:
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A esposa de Alexandre Negrão, ex-marido de Marina Ruy Barbosa, Elisa Zarur, criou uma ‘salada vertical’. Com quatro opções disponíveis, a mais cara custando 84 reais, vêm com legumes e verduras diversos, acompanhados de uma proteína e um molho. A ideia é que o consumidor misture tudo e coma na própria embalagem, sem precisar transferir para outro pote. Com as taxas de entrega, pode passar de 90 reais uma comida comum.
Ex-Masterchef, Sofia Bresser decidiu investir em sanduíches saudáveis, com embalagens que encantam o público jovem mesmo sob um preço salgado. A média dos wrapps é de 66 reais. O ingrediente mais caro, e que chama atenção, é a maionese trufada, por 17 reais. Uma das bebidas, pink mirage, custava 39 reais em julho. “A gente não mede esforços para tentar a melhor qualidade de ingredientes”, disse a criadora Sofia Bresser após receber críticas sobre o valor.
Antonela Braga, uma das principais influenciadoras para a geração alpha, criou uma marca de pirulito sem açúcar. O produto é vendido por 80 reais e vem 16 unidades, 4 reais por pirulito. A influenciadora afirma que já faturou milhões com a empresa, em menos de dois anos de funcionamento. Com diferentes sabores, a ideia faz sucesso entre os jovens, mas não passa de uma bala comum sem açúcar.
Conhecida pelo envolvimento com Benício Huck, filho de Angélica e Luciano Huck, Duda Guerra criou uma empresa de ‘smoothies prontos’. Com diferentes tipos de frutas e castanhas congeladas, misturadas com blend de proteína, a ideia é que o consumidor bata o produto no liquidificador com água e beba. Ao todo são quatro ‘misturas’ de ingredientes, cada um por R$ 25,50, por unidade, e 25g de proteína. Uma besteira sem graça e sem gosto.