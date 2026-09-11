Influenciadora que devorava comida em frente às câmeras morre aos 24 anos

A influenciadora chinesa Chen Ziyi, que viralizou com vídeos em que aparecia devorando grandes quantidades de comida morreu aos 24 anos. Segundo a imprensa local, a causa da morte foi uma parada cardíaca supostamente relacionada a baixos níveis de potássio no organismo.

Ziyi faleceu em 17 de agosto, mas os pais só divulgaram a notícia nos últimos dias. Em seu último vídeo publicado, no dia 14 de agosto, a chinesa relatou que os episódios de alimentação excessiva provocaram uma queda acentuada em seus níveis de potássio, exigindo hospitalização. Ela também contou que já havia sido internada anteriormente pelo mesmo motivo e que, “embora ganhar dinheiro fosse importante, a saúde deveria estar em primeiro lugar”.

Batizada como mukbang, a prática de filmar-se ingerindo grandes quantidades de comida é um nicho perigoso das redes sociais, que gera lucro através da monetização do vídeo e de contratos de publicidade e patrocínio. Segundo a própria influenciadora, as transmissões eram fisicamente desgastantes, e envolviam quantidades absurdas: certa vez, ela chegou a comer 70 ovos em conserva durante uma live, e denunciou que há uma pressão para que a quantidade seja cada vez maior.

Na China a situação é tão preocupante que o país tem até uma lei para tentar inibir a prática: aprovada em 2021, a Lei de Combate ao Desperdício de Alimentos, proíbe a publicação e disseminação de conteúdos que promovam o consumo excessivo e a compulsão alimentar, mas os vídeos seguem se proliferando nas redes.

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