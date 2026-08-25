Influenciador de documentário da Netflix é preso por agredir suposto pedófilo

O polêmico influenciador britânico Ed Matthews, notável por sua participação no documentário Por Dentro da Manosfera, da Netflix, foi condenado a 12 semanas de prisão após agredir um suposto pedófilo na última quarta-feira, 19. O incidente aconteceu em junho de 2024, quando Matthew transmitia ao vivo um evento de “caça aos pedófilos” em suas redes sociais.

Inicialmente, o influenciador foi multado em £ 264 libras (aproximadamente R$ 1.853) e sentenciado a cumprir 150 horas de trabalho não remunerado. No entanto, após Matthew não cumprir as ordens, o Tribunal de Justiça de Basildon optou por revisar a pena.

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