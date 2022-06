Indigenista e jornalista seguem desaparecidos; Bolsonaro comenta

O indigenista Bruno Araújo Pereira e o jornalista inglês Dom Phillips continuam desaparecidos no estado do Amazonas. A última vez em que a dupla foi vista foi no domingo, 5, quando viajavam pelo Vale do Javari, região bastante conhecida por Pereira.

Nesta terça-feira, 7, a Polícia Federal informou que mais uma aeronave com policiais federais e integrantes do exército foram enviados à área próxima ao local onde os dois homens teriam desaparecido. De acordo com a ONG WWF Brasil, que diz se solidarizar com as famílias e amigos dos dois profissionais, ainda que se espere que o governo mobilize todos os recursos possíveis para localizá-los, não é isso que se tem visto.

“A União dos Povos Indígenas do Vale do Javari (Univaja) e a Defensoria Pública da União (DPU) precisaram recorrer à Justiça federal pedindo que o governo promovesse maiores esforços para a localização dos dois, incluindo o uso de helicópteros para auxiliar nas buscas”, declarou a organização em nota. “O governo brasileiro demorou muito a agir, em um contexto no qual uma ação rápida é absolutamente imprescindível.”

Outras organizações, dedicadas à proteção da liberdade de expressão e de imprensa no Brasil, encaminharam nesta terça-feira um pedido de audiência com o governo brasileiro para debater o caso. Nomes como a Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo e a Federação Nacional dos Jornalistas assinaram o documento.

Em entrevista ao SBT News também nesta terça-feira, o presidente Jair Bolsonaro afirmou que “tudo pode acontecer”, sugerindo que Pereira e Phillips podem ter sofrido um acidente ou até mesmo sido executados. Bolsonaro definiu a empreitada da dupla como uma “aventura não recomendada”, destacando ainda que a região onde estavam os dois homens é “completamente selvagem”.