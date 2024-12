Homenagem à criadora ou resposta à crise? O megadesfile teatral da Chanel na China

Nesta terça-feira, 3, a Chanel deu um passou ousado: realizou o primeiro megadesfile de uma marca de luxo europeia em Hangzhou, na China. Com uma apresentação para 1.100 convidados, incluindo Tilda Swinton, Lupita Nyong’o, Liu Wen e cerca de 600 VIPs locais, desfilou a coleção Métiers d’art 2024/25 à beira do onírico Lago do Oeste, cartão-postal da cidade chinesa.

Além do show em si, a maison francesa deu uma resposta ao país, um dos grandes responsáveis pela crise do setor de luxo, já que era um dos principais mercados do setor e enfrenta uma desaceleração, a qual a própria Chanel também não saiu imune.

“Vir para a China depois da Covid era uma das nossas principais prioridades”, disse Bruno Pavlovsky, presidente de moda da Chanel ao The New York Times. “Começamos a planejar há nove meses. É o momento certo para focar em nossos clientes chineses já que no momento, temos menos em nossas butiques”, reconheceu o executivo. Pavlovsky ainda acrescentou aproveitando serem ainda muito poderosos e muito bem-sucedidos entre seus VIPs, queriam justamente “tentar criar uma experiência única e um vínculo.”

Paixão de Chanel

Provavelmente deve ter funcionado, já que a apresentação da maison francesa, ainda sem diretor criativo desde a saída de Virginie Viard, foi poética e teatral. Embora tenha desfilado, em sua maioria, looks totalmente pretos, também trouxe muitas inspirações no país, especialmente as estampas florais de camélias e lótus em peças de tules, em referência aos biombos Coromandel, peças decorativas típicas da China, feitos em madeira e adornadas com desenhos de paisagens naturais, flores e animais.

Em vida, esses biombos eram um dos itens de decoração favoritos da própria Coco Chanel, que manteve um deles em seu escritório em Paris durante anos, justamente com o tema da fauna e a flora do Lago do Oeste. Exatamente por isso, a Chanel lançou ainda um curta metragem sobre a peça chinesa, estrelado por Tilda Swinton e dirigido pelo alemão Win Wenders.

Veja os looks: