Glamour sustentável: diamantes produzidos em laboratório conquistam espaço no mercado de luxo

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Diamantes de laboratório estão revolucionando o mercado de joias, impulsionados pela demanda de consumidores por peças éticas e sustentáveis. Mais acessíveis e visualmente idênticos aos naturais, esses diamantes crescem em popularidade e faturamento, atraindo até celebridades e grandes marcas. Descubra como essa inovação redefine o luxo e a sustentabilidade.

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Por séculos, os diamantes despertaram fascinação no mundo — mas também se revelaram uma riqueza capaz de trazer maldição a diversos povos. Sua exploração teve lances atrozes sobretudo na África, onde nações como Serra Leoa viram esse recurso natural se tornar motor de guerras, opressão e degradação da natureza. Ainda assim, nunca deixou de alimentar um mercado milionário. Agora, contudo, as redes de joalherias globais precisam lidar com uma realidade diferente: uma nova geração de consumidores veio exigir que não haja mazelas como trabalho escravo ou destruição ambiental por trás de suas joias. A demanda crescente vem embalando as vendas mundiais de uma alternativa: os diamantes fabricados.

Produzidos a partir de carbono convertido em pedras preciosas sob altas temperaturas, especialmente em países como a China, os diamantes artificiais são equivalentes aos naturais em composição química e aspecto visual, mas custam 80% menos. Inventados nos anos 1950, eles ganharam qualidade e fôlego industrial nas últimas duas décadas — e hoje ampliam sua força graças ao apelo sustentável. Em 2025, o mercado global foi avaliado em 29,5 bilhões de dólares e deve chegar a 33,5 bilhões de dólares até o fim deste ano. A previsão é que o segmento tenha crescimento médio anual na casa dos 13% até 2034, segundo a revista Fortune Business Insights.

Sua adoção se transformou em bandeira até de celebridades. Meses atrás, a atriz Demi Moore surgiu no Festival de Cannes com um colar de 151 quilates de diamantes artificiais. O adereço de Demi demonstra que, embora mais em conta que diamantes extraídos da natureza, os fabricados não são uma pechincha: a peça, produzida pela Swarovski sob encomenda, é avaliada em 400 000 dólares. Pertence à linha Created Diamonds, que reproduz pedras que na natureza levariam milhões de anos para se formar.

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A Swarovski está entre as empresas que já apostam de forma decidida nesses produtos. A marca austríaca deixou de lado um posicionamento mais clássico para focar em peças arrojadas e maximalistas de diamantes fabricados, partindo para uma estética de “luxo pop”. Já a Pandora, uma das maiores produtoras de joias do mundo, migrou para a produção de peças só com diamantes de laboratório (ao contrário das similares da Swarovski, já disponíveis para venda inclusive no Brasil). Mais simbólico é o fato de o trineto de Louis Cartier, um dos nomes da alta joalheria francesa, Jean Dousset, utilizar exclusivamente diamantes fabricados.

Apesar dos ventos favoráveis, outras joalherias tradicionais ainda resistem. A razão é a crença de que o diamante natural será sempre um produto único e exclusivo. “O luxo está ligado à raridade, origem e tradição”, diz João Braga, professor de história da moda na Faap. Os defensores das pedras de verdade argumentam que sua extração, se praticada sob normas ambientais e sociais, gera emprego e arrecadação. “São produtos com propostas diferentes, e não substitutos”, diz a geóloga Gracia Baião, do Instituto Brasileiro de Gemas. Ainda que não tire o lugar do diamante real, sua variante impulsiona outra lógica de consumo, menos baseada na raridade e mais em design — e surpreendendo pelo tamanho e personalização. Que o brilho dessa inovação seja eternamente sustentável.

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Publicado em VEJA de 18 de setembro de 2026, edição nº 3013