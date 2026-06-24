Gio Ewbank, Marina Ruy Barbosa, Maisa Silva: se inspire nos cabelos das famosas para torcer pelo Brasil

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Prepare-se para torcer pelo Brasil com muito estilo! Descubra as tendências de cabelo para a Copa, inspiradas em celebridades como Dua Lipa e Marina Ruy Barbosa. De rabos de cavalo glamourosos a tranças despojadas e acessórios Brazilcore, veja como unir conforto e moda para brilhar em cada jogo. Não perca as dicas para um visual campeão!

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👎 Resumo gerado por ferramenta de IA treinada pela redação da Editora Abril.

A cada Copa do Mundo, a moda encontra novas formas de vestir a paixão pelo Brasil. Se as camisas da seleção, os tons de verde e amarelo e os acessórios temáticos já fazem parte do uniforme da torcida, os cabelos também ganham protagonismo. Neste ano, a inspiração vem diretamente das celebridades, que têm apostado em penteados versáteis, confortáveis e fáceis de reproduzir para acompanhar os jogos sem abrir mão do estilo.

Entre os destaques, os rabos de cavalo aparecem como os grandes vencedores da temporada. Em diferentes versões, eles unem praticidade e sofisticação, funcionando tanto para quem vai assistir às partidas em casa quanto para quem pretende acompanhar os jogos em bares, festas ou eventos temáticos.

O modelo mais glamouroso é o rabo de cavalo alto, que Dua Lipa instaurou como tendência em sua passagem pelo Brasil e agora ganhou força em produções da atriz Giovanna Ewbank, da modelo Romane e da influenciadora Nah Cardoso. Com os fios presos no topo da cabeça e acabamento impecável, elas alongam a silhueta, destacam o rosto e trazem um ar esportivo que conversa perfeitamente com o momento. Para modernizar o visual, vale apostar em um acabamento polido na raiz e deixar o comprimento mais texturizado, criando movimento e leveza.

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No extremo oposto, mas igualmente elegante, está o rabo de cavalo baixo e despretensioso. Adotado por Marina Ruy Barbosa, ele traduz uma sofisticação sem esforço. A proposta é deixar os fios com aparência natural, sem excesso de perfeição, como se tivessem sido presos rapidamente antes de sair de casa. O resultado é moderno, chique e extremamente atual.

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Para quem prefere usar os cabelos soltos, a inspiração vem de Maisa Silva. Os fios naturais, com movimento e textura, trazem beleza ao visual. Uma alternativa interessante é apostar no meio preso, que mantém o rosto livre sem perder a descontração dos cabelos soltos.

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As tranças também seguem firmes entre as tendências e aparecem como uma das opções mais democráticas para os dias de jogo como fez a influenciadora Jade Seba. Elas podem surgir incorporadas a rabos de cavalo baixos, em versões duplas inspiradas nas tradicionais marias-chiquinhas ou em propostas mais elaboradas, misturando diferentes espessuras e texturas. Além de estilosas, têm a vantagem de resistir melhor às horas de comemoração, aos abraços e à emoção das partidas.

E, claro, valem os acessórios. A estética Brazilcore, que voltou a ganhar força impulsionada pela Copa, aparece em bonés esportivos, lenços, presilhas e detalhes nas cores da bandeira. Maisa (de novo) tem sido uma das principais representantes dessa tendência, incorporando bonés com estética esportiva em produções que equilibram moda e torcida. O acessório, além de prático, funciona como uma forma instantânea de entrar no clima da competição.

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Os penteados da Copa seguem a mesma lógica dos melhores looks: precisam ser bonitos, confortáveis e capazes de acompanhar cada emoção dos 90 minutos. Dos rabos de cavalo impecáveis às tranças despojadas, passando pelos cabelos soltos e pelos acessórios verde-amarelos, a mensagem é clara: torcer pelo Brasil nunca foi tão fashion.

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