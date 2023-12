Gigante da moda é vendida para grupo sul-coreano por US$ 500 milhões

A Farfetch, site de comércio eletrônico de luxo que já foi considerado a “Amazon da moda” valendo R$ 23 bilhões, mas estava à beira da falência, foi comprado pelo grupo sul-coreano Coupang, nesta segunda-feira 18, por US$ 500 milhões.

Com sede em Londres e com capital aberto na Bolsa de Nova York em 2018, apoiada por companhias poderosas como o grupo de luxo suíço Richemont e a chinesa Alibaba, que investiram US$ 300 milhões cada uma, além da Artemis, holding da francesa Pinault, detentora de marcas como Balenciaga e Gucci, que colocou mais US$ 50 milhões, a empresa fundada em 2007 pelo português José Neves era uma potência do mercado de luxo.

Mesmo com tanto investimento, porém, começou a perder fôlego com erros de fusões, a compra da empresa italiana New Guards Group por US$ 675 milhões e perdas que somaram mais de US$ 2 bilhões, colocando em risco as operações da plataforma que associa compradores a mais de 3 mil lojas e marcas parceiras por meio de e-commerce.

A desaceleração do mercado por conta da pandemia da Covid-19 potencializou ainda mais as dívidas da Farfetch, que chegou a desvalorizar mais de 90%, valendo apenas US$ 200 milhões naquele período. No segundo trimestre deste ano, a empresa divulgou que estava para falir com um prejuízo de US$ 281,3 milhões, além de uma dívida de US$ 1,15 bilhão.

Salva pelo Gongo

Nesta segunda, no entanto, a companhia de Neves anunciou que seria salva pelo grupo Coupang, o maior site de comércio eletrônico da Coreia do Sul, onde a Farfetcht mantém operação. Além do aporte de US$ 500 milhões, com juros a 12,5%, o grupo vai fechar o capital da empresa portuguesa para evitar a falência.

“A Farfetch irá dedicar-se novamente a proporcionar a melhor experiência para as marcas mais exclusivas do mundo, ao mesmo tempo que busca um crescimento constante e ponderado como empresa privada”, disse, em nota, Bom Kim, fundador e executivo-chefe da Coupang.

José Neves, que continuará na empresa, também emitiu um comunicado dizendo que “o histórico comprovado e a profunda experiência da Coupang em revolucionar o comércio nos permitirão oferecer serviços excepcionais para nossas marcas e boutiques parceiras, bem como para nossos milhões de clientes em todo o mundo.”