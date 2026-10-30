🔥 O preço caiu! Garanta Revista Impressa + Digital Premium pelo menor preço do ano e com frete grátis!
Comportamento

Fúria (quase) sob controle: o mercado para se livrar da raiva está em alta

Natural da espécie humana, o sentimento pode agora ser extravasado em salas de destruição e retiros, mas livrar-se dele exige um mergulho profundo

Por Júlia Sofia Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO , Sara Salbert Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 30 out 2026, 06h00
Mulher de cabelos escuros, vestindo blazer azul e camisa branca, grita com a boca aberta e os olhos semicerrados, com as mãos abertas e levantadas em sinal de frustração ou raiva, em um ambiente de escritório
EXPLOSÃO - Momento de ira: o lado emocional domina corpo e mente  (PeopleImages/Getty Images)
Continua após publicidade
Fúria (quase) sob controle: o mercado para se livrar da raiva está em alta Priorize VEJA no Google

Apesar das convenções que enquadram o convívio social sob um leque de regras, as pessoas sempre encontraram brechas para dar vazão àqueles sentimentos menos nobres e tão inerentes à espécie. Lá atrás, na Grécia Antiga, mulheres pausavam suas atividades cotidianas para participar de rituais dedicados a Dionísio, o deus do vinho, entre danças e gritos coletivos em que punham toda a raiva para fora. O mundo girou e, na década de 1960, o americano Arthur Janov se ateve à exasperação humana, que às vezes se converte em ira, sob a ótica da psicologia, disseminando mundo afora a terapia do grito primal. A ideia é extravasar as emoções contidas, valendo aí muito choro e berro para aliviar a revolta — técnica que conquistou adeptos que lhe deram visibilidade, como o beatle John Lennon, mesmo sendo questionada pela comunidade científica. Pois agora, nestes exaltados tempos, o conceito voltou à baila na forma de salas nas quais indivíduos botam tudo para quebrar (literalmente) e de retiros voltados para trabalhar a fúria.

A versão moderna desses ritos de pura catarse, que dão carta branca para a perda de compostura, junta uma turma de gente irada que paga caro para se livrar da zanga e, não raro, faz até fila para entrar. As chamadas salas de raiva, que também se espalham pelo Brasil, reúnem eletrodomésticos e objetos de vidro com um curioso propósito — tudo está lá para ser destruído. Nos Estados Unidos, a ultrapopular RAGEher une dezenas de mulheres em encontros de duas horas que mesclam socos e exercícios para moderar a cólera acumulada. Preço: 95 dólares. Foi em um desses estabelecimentos, a Sala da Raiva Joinville, em Santa Catarina, que a advogada Sabrina Diz, 32 anos, achou uma via inusitada para lidar com frustrações profissionais que a tiravam do sério. Presenteada pelo marido com uma sessão (custo de 80 reais), passou quarenta minutos marretando itens variados, como uma impressora. “A sensação foi de alívio, como se tivesse acertado em cheio meus ressentimentos e os jogado fora”, relata.

Conforme a clientela cresce, o mercado para se livrar da raiva se sofistica. Retiros de vários dias para debelar o incômodo sentimento envolvem, além do quebra-quebra, meditação e outras atividades centradas no autoconhecimento. A experiência pode ter como palco a verdejante paisagem de florestas no Oregon ou uma semana inteira em San Francisco, período no qual terapeutas ensinam a não pôr freios à irritação, ao preço de 20 000 reais o pacote. Em Nova York, os espaços feitos para destruição oferecem para aqueles que já desanuviaram coloridos coquetéis com vista para os arranha-céus.

Siga
Pessoas sentadas em círculo no chão, em um ambiente com iluminação azul e roxa, velas acesas e um tapete persa no centro.
NA RODA –  RAGEher, nos EUA: bate-papo depois dos estragos (Amy Boyle/.)
Continua após a publicidade

A expansão desse nicho encontra terreno fértil em um mundo que parece viver cada vez mais à flor da pele. Segundo o relatório State of the World’s Emotional Health, da Gallup, que traz um termômetro para aferir o nível de emoções diversas em um rol de 140 países, o Brasil entre eles, a fúria vem tomando vulto — um de cada quatro entrevistados afirma ter sentido “muita raiva” no dia anterior à pesquisa, um crescimento expressivo na série de duas décadas. Uma vasta lista de fatores alimenta os raivosos — do elevado custo de vida, que compromete a estabilidade, às sacudidas no mercado de trabalho, que trazem insegurança, incluindo o fervilhante caldo da polarização na política. Tudo isso pode intensificar a percepção de injustiça, um dos grandes gatilhos da raiva, sobretudo quando alguém considera ter sido prejudicado por decisões sobre as quais não tem controle. A onipresença das redes só faz subir a temperatura, conforme reverberam manifestações de hostilidade que engajam e se multiplicam.

Mulher sorridente, usando capacete de segurança, blusa escura e calça jeans clara, segura uma marreta. Ela está em um ambiente azulado com pichações SALA DA RAIVA JOINVILLE e QUEBRA TUDOOO. Ao lado, barris vermelhos empilhados com garrafas e um teclado.
Mão na massa – A advogada Sabrina Diz, 32, ganhou do marido uma sessão numa salinha em que, munida de uma marreta, mirou até uma impressora. “Era como se tivesse acertado em cheio meus ressentimentos”, conta. (Arquivo pessoal/.)
Continua após a publicidade

Ao contrário do medo, que serve de alerta para escapar do perigo, a raiva desperta o impulso oposto — de reagir ao que soa como afronta. “A reação no cérebro começa na zona emocional”, explica a neuropsicóloga Renata Alves Paes, da Uerj. É coisa de milésimos de segundo: a amígdala, estrutura que detecta ameaças, faz uma rápida avaliação da situação e aciona o hipotálamo, que põe em marcha o sistema nervoso. A adrenalina acelera então o coração, aumenta a pressão e tensiona os músculos. Até este ponto, a irracionalidade se impõe. Só depois entra em cena a região pré-frontal, responsável por ponderar e medir as consequências. “É nesse minúsculo intervalo entre emoção e razão que fazemos aquilo que vamos lamentar”, explica Renata. Nas salas de raiva e nos retiros, a proposta é justamente neutralizar o freio natural à racionalidade, permitindo que os participantes se expressem sem medo de julgamento. “Foi libertador para mim”, conta a empresária Vivian Sobral, 49 anos, que estreou na área em um encontro com vinte mulheres, na Califórnia, em que gritos e pancadas com taco de beisebol eram parte do show. Gostou tanto que já repetiu quatro vezes.

É verdade que a quebradeira pode vir seguida de alguma paz interior, mas os cientistas alertam que o efeito é apenas temporário. Para duelar com a raiva para valer, enfatizam, é preciso ir mais fundo. Um conjunto de 154 estudos, revisado pelo psicólogo americano Brad Bushman e publicado na revista Clinical Psychology Review, concluiu que expressar tal sentimento tende a atiçá-­lo. Isso porque a descarga física envolvida pode manter o organismo em estado de agitação, especialmente quando a pessoa continua remoendo o que a irritou. “A atividade nas salas de raiva tende a produzir uma impressão imediata de alívio, mas não significa que seja terapêutica”, disse Bushman a VEJA. Meditação, relaxamento e, claro, terapia tem mais resultado. Isso não quer dizer que é preciso represar a emoção. “A questão é entender a raiva e não obedecer a todos os impulsos que ela desperta, tentando chegar à raiz do problema”, ensina a neurocientista Elaine Santo. Para quem parte para o quebra-quebra, portanto, é bom saber: ali é só começo.

Continua após a publicidade

Publicado em VEJA de 30 de outubro de 2026, edição nº 3019

 

Publicidade
TAGS:
Raiva
Revista
VEJA
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Veja

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Superinteressante

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Você RH

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

VEJA + ESTADÃO DIGITAL

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Capa da revista Veja com um homem e um celular sobreposto a um notebook exibindo um site de notícias, com fundo escuro e a palavra BLACKFRIDAY repetida
ECONOMIZE ATÉ 92% OFF

Digital Essencial

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 1,99/mês
BLACK FRIDAY CHEGOU

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Premium (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).