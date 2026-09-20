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Comportamento

Furacão fashion: como Zendaya virou o novo ícone da moda vinda de Hollywood

Estrela da superprodução A Odisseia e outros sucessos superou esnobadas de grandes grifes

Por Marcelo Marthe Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 20 set 2026, 08h00
CLÁSSICA - A atriz posa de modelo Givenchy em Paris: cobiçada pelas marcas
CLÁSSICA - A atriz posa de modelo Givenchy em Paris: cobiçada pelas marcas (Pierre Mouton/Getty Images)
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Furacão fashion: como Zendaya virou o novo ícone da moda vinda de Hollywood Priorizar nos meus resultados Google

Desde sua iniciação como estrela juvenil da Disney, aos 14 anos, Zendaya não escondia a ambição de construir uma imagem altamente vinculada à moda. Só faltou combinar o script com as maisons do ramo. Por anos, o stylist Law Roach, seu parceiro e “arquiteto visual” nessa empreitada, colecionou “nãos” retumbantes ao pedir às grifes de luxo roupas para a atriz usar em tapetes vermelhos. Mesmo quando Zendaya já era conhecida, as negativas continuaram — a desculpa é que ela seria “too green”, ou muito novata e crua. Os percalços, curiosamente, tiveram efeito contrário: graças à resiliência da estrela e de seu mentor, que passaram a explorar com criatividade itens vintage e grifes alternativas, uma aura de autenticidade diferenciada se criou em torno dela — e o jogo virou. Em 2017, Zendaya enfim emplacou um editorial de capa na Vogue americana. Pouco depois, em 2019, sua guinada adulta definitiva com a série barra-pesada Euphoria, da HBO, a colocou de vez no mapa do estilo. De lá para cá, grifes que a esnobavam vêm fazendo fila para vesti-la e explorar comercialmente sua imagem.

Zendaya sorrindo, com cabelo curto e encaracolado, vestindo suéter verde-escuro, saia marrom com detalhes dourados e luvas rosa, em frente a um fundo lilás com o logo PRADA em preto
EUFORIA - Com novo corte de cabelo e conjunto Prada: assunto da semana (@pradabeauty/Instagram)

Não é difícil entender o motivo dessa rendição. No sábado 12, a nova edição da Semana de Moda de Nova York virou notícia não exatamente por seus desfiles, mas por uma aparição mesmerizante da atriz. A estrela de superproduções como A Odisseia compareceu ao evento com um modelito Prada de espírito romântico e — eis a razão do furor — um novo corte de cabelo curtíssimo, no estilo joãozinho. Pelo final de semana inteiro, o universo da moda parou para debater mais essa guinada radical da atriz. O fato de um mero corte de cabelo despertar tanta publicidade é sinal inequívoco do lugar que Zendaya ocupa no entretenimento. Aos 30 anos completados em 1º de setembro, ela não é só uma das faces femininas mais poderosas da indústria. Conquistou algo raro e especial: a condição de ícone fashion de Hollywood.

Law Roach e Zendaya posam sorridentes no tapete rosa do Green Carpet Fashion Awards. Ele veste um terno cinza-escuro sem camisa, colar de pérolas e segura uma bolsa preta. Ela usa um vestido longo bege com franjas e decote profundo, e pulseiras prateadas. Ao fundo, uma parede rosa com o texto GREEN CARPET FASHION AWARDS e a sombra de um dente-de-leão
ESCUDEIRO - Ao lado de Law Roach: parceiro desde que ela tinha 14 anos (John Salangsang/VarietY/Getty Images)
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Contam-se nos dedos das mãos as divas do passado que obtiveram o mesmo status, como Audrey Hepburn e Marilyn Monroe. Zendaya acrescenta complexidade contemporânea a esse perfil. Se as antecessoras imortalizaram modelitos e lançaram tendências, ela vai além de ser musa: transforma cada aparição em novo capítulo de uma narrativa mais ampla e meticulosamente construída.

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O principal vetor da jornada visual de Zendaya é o diálogo entre suas personagens na tela e a moda. Marco nesse sentido foi sua ida à première de Duna 2, em 2024, com um traje metálico de robô — uma peça do francês Thierry Mugler dos anos 1990 que ela ressignificou com ousadia. Pouco depois, ao lançar Rivais, filme de Luca Guadagnino em que vive uma tenista envolvida num triângulo amoroso, Zendaya não apenas fez sucesso ao exibir-se com modelitos sensuais do esporte: transformou o tenniscore em mania.

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Zendaya em um traje robótico prateado e brilhante, com detalhes transparentes no corpo e um colar de diamantes com uma pedra azul, posando em um cenário rosa e laranja
CIBERNÉTICA - De androide, na fase Duna 2: o luxo reinventado (Joe Maher/Getty Images)

A maestria em dissipar fronteiras entre tapete vermelho e desfiles de moda foi levada ao máximo na divulgação de A Odisseia. Com cabelos compridos como os de uma deusa do Olimpo, Zendaya fez dos eventos do filme uma oportunidade de reinventar-se como novo oráculo da moda. Sempre de branco, emulou a altivez de uma escultura grega ao vestir um corpete de silicone e saia de pedraria da Schiaparelli. Diante da Torre Eiffel, protagonizou ainda um ensaio para a Givenchy com vestido criado em 1997 por Alexander McQueen (1969-2010), em outra homenagem esperta a criações do passado.

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Zendaya sorrindo, usando um conjunto listrado azul e vermelho com colete e minissaia, salto branco, em um terraço com vista para Londres e o letreiro CHALLENGERS
MUSA ESPORTIVA – Visual na época de Rivais: consagração do tenniscore (Jeff Spicer/Getty Images)

Vão longe os dias, claro, em que Zendaya era um patinho feio desprezado pelas grifes. Prova disso é o contrato que mantém desde 2023 com a Louis Vuitton, que culminou em sua escolha para a campanha que marcou os 130 anos do logotipo famoso da marca, há poucos meses. Ao longo dessa caminhada, a atriz teve Law Roach como fiel escudeiro e, não raro, até companhia nos tapetes vermelhos, com looks em dobradinha. Embora negue ressentimentos, o stylist confessa que certas grifes que a esnobaram — e cujos nomes não cita — ainda são vetadas pela estrela. Como novo furacão fashion, ela pode tudo — inclusive ser vingativa.

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Publicado em VEJA de 18 de setembro de 2026, edição nº 3013

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