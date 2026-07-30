Fundador de academia cristã prega ausência de mulheres em treinos: ‘ferro que afia outro ferro’

Uma academia exclusiva para homens tem chamado atenção nas redes sociais após seu fundador afirmar que a proposta é oferecer um ambiente alinhado aos princípios cristãos. Segundo ele, a ausência de mulheres busca reduzir situações de tentação e incentivar os alunos a preservarem seus relacionamentos e casamentos. Batizada de Proverbs 27:17 Fitness, a academia foi criada por Jeff Hambrecht, em Oklahoma City, nos Estados Unidos, e rapidamente viralizou na internet.

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O espaço oferece aulas de força e condicionamento físico às segundas, terças e quintas-feiras, às 6h e às 18h, e aos sábados, às 8h e às 9h. Também promove estudos bíblicos todas as quintas-feiras, às 19h. Os pacotes mensais variam de 105 a 156 dólares (cerca de 540 a 800 reais).

Segundo o relato publicado no site da academia, Jeff enfrentou um período marcado pela falta de moradia, pelo vício em álcool e analgésicos e pelo afastamento da religião. Após se recuperar, decidiu transformar sua experiência em um projeto voltado a homens que buscam disciplina física e espiritual. O nome da academia faz referência ao versículo bíblico Provérbios 27:17, que compara a influência entre os homens ao ferro que afia outro ferro.

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“Criei um centro de treinamento físico e ministério exclusivo para homens por um motivo. Um dos lugares mais comuns onde casos extraconjugais e infidelidades começam é a academia. Vivi essa realidade. Isso destruiu muitas coisas na minha vida, mas Deus trouxe restauração para tantas áreas desde que entreguei minha vida a Ele. Ele me chamou para criar um espaço diferente, onde os homens possam se fortalecer física e espiritualmente, sem as distrações da luxúria e da tentação. Isso é muito mais do que uma academia. É sobre se tornar o homem que Deus chamou você para ser”, explicou Jeff no Instagram.