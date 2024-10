Freio na expectativa de vida abre um desafio: o bem-estar na maturidade

Poucos temas ocupam com tanto fascínio a mente humana como a possibilidade de vivermos para sempre, em eterna juventude. Textos budistas, hinduístas e a Bíblia citam a chamada pedra filosofal, buscada por alquimistas da Idade Média para a vida sem fim. Se houver alguma dúvida do interesse atrelado ao tema, convém lembrar que o físico e matemático Isaac Newton (1643-1727), pragmático como a maçã que lhe caiu na cabeça, chegou a realizar “estudos ocultos”, de alquimia, para alcançar a fórmula de um elixir — que, evidentemente, nunca foi concluída e terminou como anedota nas páginas de sua aventura.

A esperança de Newton era premida pelas dificuldades de existência em um mundo cuja expectativa de vida ao nascer, na Europa, não passava dos 40 anos de idade e que pouco variou ao longo do tempo — até que, na segunda metade do século XX, ao término das duas grandes guerras, houve saltos inimagináveis. De 1950 a 1960, nos países ricos, os anos suplementares chegaram a 6,3. Na década seguinte, a ampliação global foi de 8,4 anos. Vivem-se, hoje, 73 anos na média mundial e 81 entre os privilegiados, retrato do inaceitável fosso social. No Brasil, o teto estimado é de 76 anos. O crescimento é resultado da ciência, da medicina, de vacinas e antibióticos, do zelo com o saneamento básico.

A demografia, na ponta do lápis, autorizou a ideia de vivermos para lá dos 100 anos, e além. Brotou, então, um movimento de pesquisas e trabalhos acadêmicos voltados a calcular o limite, se é que haveria. O biólogo britânico Aubrey de Grey chegou até a disparar uma provocação, em 2011: “O ser humano que terá 1 000 anos já nasceu”, disse ele a VEJA. Um recente estudo da revista Nature Aging, contudo, cruzou dados e entregou uma revelação incômoda, como balde de água fria para o otimismo: houve, nas duas últimas décadas, redução drástica nos anos a mais que a humanidade pode conquistar. De 2010 a 2019, o ganho foi de 2,5 anos em todo o mundo e de 1,2 ano em países ricos. Na década imediatamente anterior, de 2000 a 2010, o salto foi de 3,7 anos globalmente e de 2,3 nas nações privilegiadas. Andamos, portanto, mais devagar, revela a estatística.

Para os especialistas, não é uma surpresa. “A melhor analogia é a do crescimento humano, rápido nos primeiros anos de vida e mais lento com o passar do tempo”, diz o demógrafo José Eustáquio Diniz Alves. Isso acontece porque, no século passado, as tecnologias permitiram redução consistente na mortalidade infantil, fator-chave para a expectativa de vida. O maior acesso à saúde e à alimentação também contribuiu, mas agora que os principais desafios foram superados, pelo menos nos países mais desenvolvidos, é difícil encontrar outras saídas para o infindável. “Pode ser que exista uma invenção inesperada, que leve a um grande salto, mas é pouco realista esperar que isso ocorra em breve”, diz o demógrafo.

Continua após a publicidade

O melhor é pensar no aqui e agora. O desafio é encostar nos 70 anos com saúde — há, inclusive, quem diga que esse é o caminho mais acessível para se conquistar uma vida mais longeva. “Não é possível aumentar a expectativa de maneira adequada sem que o tempo de vida saudável seja estendido também”, diz Evelyne Bischof, vice-­presidente da Sociedade de Medicina da Longevidade Saudável, que esteve no Brasil para participar do evento The Future of Medicine. Nesse campo, o de tratamentos imediatos, antes que o tempo corra, tem havido muito progresso, com a entrada em cena da inteligência artificial aplicada às avaliações médicas. Dos hemogramas aos exames genéticos e de imagem, os técnicos utilizam ferramentas de ponta capazes de avaliar a idade biológica dos órgãos de uma pessoa e, então, construir estratégias que vão de medicamentos a dietas e suplementos alimentares para fazer com que o organismo de cada indivíduo esteja sempre próximo do funcionamento ideal.

A travessia pode estar apenas começando, e, apesar do baque anunciado, com o movimento de longevidade estancado, parece não haver dúvida: o mundo envelheceu, e há nisso a agradável sensação de vitória, mas também um cipoal de dificuldades pela frente, do ponto de vista das famílias e da previdência, com sociedades formadas por idosos — saudáveis, mas nem sempre aptos ao mercado de trabalho. A inversão da pirâmide etária caminha para se tornar realidade. Podemos não chegar aos 100, mas as projeções apontam que, até 2029, no Brasil, o número de idosos já terá superado o de crianças de até 14 anos. Em 2100, serão três pessoas com mais de 60 anos para cada jovem.

Estamos preparados? Por enquanto, os especialistas acham que não. As cidades não estão adaptadas para a locomoção dos idosos, o número de médicos geriatras é muito menor do que o necessário e as mudanças climáticas se apresentam como um desafio ainda maior para essa população. “São necessárias políticas que facilitem a vida de quem está envelhecendo, nos locais onde estão”, diz Alexandre Kalache, do International Longevity Centre-Brasil e da Global Alliance of International Longevity Centres. “A expectativa de vida é muito sensível às desigualdades sociais. É necessária toda a luta possível para resolver esse problema.”

Continua após a publicidade

É impossível passar ao largo dessas disparidades no ataque às dificuldades que cercam os mais velhos. A estagnação da expectativa de vida, reafirme-se, é uma realidade em países desenvolvidos. Boa parte do mundo, no entanto, lamente-se, segue atrasada.

É essa a reflexão que o diretor e roteirista Cacau Rhoden faz em Quantos Dias. Quantas Noites, documentário disponível no Amazon Prime Video. Ao encarar diferentes realidades brasileiras, eles se deparou com grandes disparidades no envelhecer. Entre negros e brancos, a diferença no tempo máximo de vida é de cinco anos; entre homens e mulheres, seis; a depender da região do país, pode chegar a quase dez. “O Brasil reflete, em termos de desigualdade, o mundo”, diz Rhoden.

Não é o caso, por óbvio, de supor, tudo somado, e com atenção aos aspectos sociais, que o plano centenário passou. Não. Saúde é o nome do jogo, e depois pensamos em ir um pouco mais em frente. Qual é o sentido de estar por aqui como os struldbrugs, os imortais do clássico As Viagens de Gulliver, clássico da literatura escrito em 1726 pelo irlandês Jonathan Swift? A turma dos que não morrem, no romance picaresco, é isolada, a partir dos 80 anos, em um asilo. De Gulliver: “Quando, porém, atingem 90 anos, é ainda pior: todos os dentes e cabelos caem; eles perdem o paladar e bebem e comem sem prazer algum; perdem a noção das coisas mais fáceis de reter, e esquecem o nome dos amigos e às vezes o próprio”. Viram párias. São imortais biológicos, mas já morreram para a vida civil e para o convívio social. O historiador israelense Yuval Harari, o mais agudo pensador da costura de nosso tempo com as criações tecnológicas, resume a ópera: “Acho que se você perguntar a qualquer um se quer viver até 1 milhão de anos de idade, ele achará a pergunta absurda, pois não conseguimos imaginar o que isso significa. Mas quase todo o mundo diria ‘sim’ ao ser indagado se quer viver mais dez anos com boa saúde”. Não resta dúvida: bom mesmo é viver bem, e não além da conta.

Continua após a publicidade

Publicado em VEJA de 25 de outubro de 2024, edição nº 2916