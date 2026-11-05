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Comportamento

França ordena devolução de quadro de Pissarro saqueado pelo nazismo

Obra de colecionador judeu foi confiscada durante a ocupação da França

Por Redação VEJA Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 5 nov 2026, 13h17 | Atualizado em 5 nov 2026, 13h32
Duas mulheres de cabelos longos e escuros, vestindo camisas brancas e luvas, seguram uma pintura a óleo emoldurada. A obra retrata um porto movimentado com barcos, edifícios e pessoas sob um céu azul claro.
Foto por JUSTIN TALLIS / AFP (Foto por JUSTIN TALLIS/AFP)
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França ordena devolução de quadro de Pissarro saqueado pelo nazismo Priorize VEJA no Google

A Justiça francesa ordenou, nesta quinta-feira, 5, a restituição aos descendentes de um colecionador de arte judeu, vítima de espoliação durante a Segunda Guerra Mundial, de um quadro do pintor impressionista Camille Pissarro, localizado em 2024 durante um leilão em Londres.

Intitulada Le port de Dieppe ou Darse de pêche et bassin Duquesne, Dieppe, après-midi ensoleillée, a obra, pintada em 1902, foi adquirida em 1935 pelo banqueiro e colecionador de arte franco-romeno Salomon Flavian. Em 1941, os nazistas confiscaram o quadro, junto com outras obras, no âmbito das legislações antissemitas impostas durante a ocupação da França.

Pintura impressionista de um porto movimentado com barcos a vela e pessoas na margem, sob um céu azul com nuvens rosadas. Ao fundo, uma cidade com edifícios e chaminés industriais, e uma ponte sobre o rio.
Obra foi leiloada em 2024, por 8,8 milhões de reais (Sotheby's/Divulgação)

A pintura reapareceu em 2024, em um leilão realizado pela casa Sotheby’s, em Londres, e foi arrematada por 1,2 milhão de libras esterlinas (R$ 8,85 milhões). Após uma ação movida pelos descendentes do colecionador, um tribunal de Paris anulou a venda do quadro e ordenou a restituição da obra aos descendentes do colecionador.

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Na decisão, consultada pela AFP, o tribunal considerou que a família Flavian comprovou que seu antepassado era proprietário da pintura e que ela foi apreendida pelos alemães. A corte também levou em conta as atitudes realizadas pelo colecionador para recuperar suas obras após a guerra.

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A Justiça determinou ainda que a Sotheby’s informe aos autores da ação, no prazo de dois meses, a identidade completa do comprador do quadro no leilão de 2024. Em caso de descumprimento, a casa estará sujeita a uma multa de 1.000 euros (R$ 6.153) por dia de atraso.

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(Com AFP)

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Nazismo
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